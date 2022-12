Aleska Génesis reveló que padece alopecia por culpa de su ex Miguel Mawad

Después de semanas de silencio, nuevamente surgió el escándalo entre los ex de Gaby Espino y Nicky Jam. A través de sus redes sociales, Aleska Génesis reveló que padece de alopecia y asegura que es por culpa de su ex Miguel Mawad, a quien vuelve a acusar de que desde hace 3 meses, cuando terminó con él, no la ha dejado en paz.

En un post de su cuenta de Instagram, Aleska subió una serie de fotos y documentos en donde muestra parte de su cuero cabelludo, el tratamiento que se estaría haciendo, y unos documentos en donde explica que ella le puso una orden de restricción a Mawad y que, después de dos pedidos de extensión, recién se presentarían ante el juez en febrero.

“He tratado de mostrarles mi mejor pose y la mejor cara que puedo pero no puedo negar que he estado muy afectada emocionalmente… He estado pasando por todo este proceso en SILENCIO, sufriendo en silencio… Esta soy yo actualmente. Mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha jodido el autoestima, (estoy sufriendo de alopecia). No he podido dormir, he tenido insomnios, dolores, estrés emocional, he recibido terapias de ansiedad y esto comenzó hace tres meses desde que yo decidí cortar totalmente relación y comunicación con una persona que me hizo daño, me maltrató y violentó durante 5 años y hoy por hoy lo sigue haciendo y no ha tenido nada de compasión conmigo…

Desde hace tres meses los abusos, el acoso y la violencia han ido incrementando, el maltrato psicológico ha empeorado y hoy temo por mi vida y por mi seguridad, tengo MIEDO de que algo me pase por la obsesión que tiene esta persona conmigo. Por eso tuve que pedir una ley de restricción, he tomado ACCIONES LEGALES. Ya esta persona fue servida por una orden de restricción a mi favor y aun así sus ataques no han parado y ha VIOLADO la ley. Él intentó solicitar una orden de protección en mi contra basada en MENTIRAS patológicas y por ello se la NEGARON, porque todos sus argumentos eran FALSOS…

He estado luchando mucho con mi miedo de poder abrirme vulnerablemente a lo que he estado sufriendo, y mostrar esta parte de mí que me duele tanto y ha afectado mi vida, mi autoestima y mi salud. Ha sido uno de los mayores actos de valentía que he tenido en mis redes sociales. Lo hago porque quiero hacer conciencia de esto para que tengamos presente cuánto puede afectar la maldad, la crueldad, y la mala intención de alguien a otro ser humano…”, dice parte de su mensaje que ya no figura en su cuenta.

Recordemos que luego de tener una relación de casi 5 años, Aleska y Miguel Mawad, hasta ese momento desconocidos, se separaron. Ella comenzó un noviazgo con Nicky Jam, y él con Gaby Espino. Al terminar el cantante con la modelo, esta volvió a buscar al empresario venezolano, quien había finalizado su pareja con la actriz.

Ese regreso fue tan tormentoso como todo el escándalo que se suscitó después cuando Mawad aseguró que Aleska, su ex y la ex de Nicky Jam, era pre-pago, prostituta. En entrevista con quien escribe la acusó además de violencia. Luego la modelo se defendió asegurando que el empresario la acosa, que él fue violento y que no supera que lo haya dejado.

Esto no se detuvo, aparecieron videos en donde Aleska está consultando con una bruja y haciéndole trabajos a Nicky Jam para que vuelva con ella, y a Miguel para que todo le vaya mal. Si esto no era suficiente, se le sumó un video en donde se ven a estos ex peleando, a Mawad empujando a la modelo y dándole una patada mientras está en el piso.

Le siguieron más videos de la bruja, en donde Aleska asegura que volvería con Mawad con una indemnización, sacó un perfume llamado ‘Mala’, y en el día de ayer compartió un supuesto contrato en donde él le exigía que cerrara sus cuentas, no modelara, dejara todo en post de la relación.

Luego Gaby Espino acusó a Aleska y sus hermanas de querer hackearle su cuenta de Instagram, y la modelo se defendió, y el silencio llegó, hasta este miércoles.

Además de la alopecia, a través de su Instastory, Aleska reconoció sus videos llamados con la bruja, aseguró que fue engañada, pero que lo hizo a consciencia aunque dijo que está arrepentida y, que sigue su amistad con Nicky Jam pese a eso.

