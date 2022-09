Miguel Mawad, ex de Gaby Espino, acusa a Génesis Aleska, ex de Nicky Jam, de agresión… Todo comenzó cuando el empresario venezolano sorprendió preguntando en su Instastory si la prostitución era una profesión o un estilo de vida, y de ahí se desató uno de los que podría ser uno de los escándalos del año.

¿Por quién lo preguntaba? ¿A quién se refería? ¿por qué la acusación de supuesta prostitución y agresión a la ex de Nicky Jam?

Miguel Mawad hizo esta pregunta en su Instastory. Foto: Miguel Mawad

Primero, porque antes de ser ex del cantante urbano, Aleska fue ex de Mawad dos veces y allí comienza la historia que te contaremos a continuación.

Miguel Mawad y la modelo venezolana fueron pareja durante poco más de 4 años… Al terminar, Aleska comenzó un romance con Jam y el empresario venezolano con Gaby Espino. Pero cuando ambos terminaron con dicha pareja volvieron.

En esta segunda etapa, se comprometieron, Aleska recibió un costoso anillo que incluso lució en algunas fotos en sus cuentas sociales, pero de repente, la vimos paseando por Europa, en fotos con amigos y amigas y hasta con el futbolista Neymar.

Así responde Miguel Mawad a quienes le pregunta por Génesis Aleska. Foto: Miguel Mawad

Lo que siguió fue la pregunta de Mawad en su cuenta de Instagram, y una seguidilla de respuestas en donde acusaban a Aleksa de ser supuestamente una mujer prepago, de incluso haber estado con el futbolista, supuestamente, por haber sido contratada.

Así responde Miguel Mawad a quienes le pregunta por Génesis Aleska. Foto: Miguel Mawad

Mientras Aleska asegura que nada de esto es cierto, que Neymar es su amigo y que solo se trata del acto de un hombre despechado, que no supera que ella se haya convertido en su ex, el empresario fue mucho más allá.

En una entrevista vía Instalive con esta periodista, aseguró que tiene pruebas de que su ex ejerce supuestamente la prostitución, que fue él quien la dejó cuando recibió toda esa información que dice tiene documentada, y que cuando le pidió el anillo lo golpeó en la cara con daños en su nariz y otras partes de su rostro.

También aseguró que creía que estaba bajo los efectos de alguna droga, y que la próxima semana presentará en la corte de Miami Dade una demanda civil contra ella por agresión, en donde también incluirá una carpeta completa con el supuesto ejercicio de la prostitución de la modelo venezolana.

Aquí parte de los que dijo Miguel Mawad en la entrevista en vivo:

“Más allá de infidelidades descubrí deslealtad, descubrí que vendía su cuerpo a cambio de dinero, de viaje, a cambio de regalos, ahí es donde yo tomo a la decisión de terminar, la encaro, con pruebas en la mano, le digo las cosas como son y cierro capítulo”.

“Yo decidí no hacerlo público en ese momento, y como tú dijiste los caballeros no tienen memoria, pero los hombres tienen que decir la verdad, ella se encargó de decir una verdad que no es, de mentir, de blasfemar, y por eso reaccioné como lo hice en mi Instagram, no lo hice de dolido, de lastimado, lo digo porque la gente sepa la verdad”.

“Cuando la descubrí y la encaré con las pruebas en las manos, ella me cayó a golpes, me partió la cara, empecé un proceso legal que está casi terminando y se va a introducir en la corte de Miami Dade… Me partió la nariz, me partió la boca, estoy 99% seguro que estaba bajo los efectos de la droga, de hecho cuando veas la demanda a ella le van a hacer unos exámenes de sangre, están las cámaras de la calle donde se ve su cara bajo los efectos de la droga”.

“Quiero que se haga justicia, todo el mundo apoya cuando maltratan a una mujer, cosa que yo también apoyo; todo el mundo apoya cuando se discrimina a un homosexual, cosa que yo también apoyo; pero entonces a los hombres hay que caerles a golpes y nadie hace nada”.

“Yo tengo la verdad, tengo las pruebas, tengo gente que sabe la verdad y no voy a parar”.

“Este no es un tema de dolor, de berrinche, de ego, yo hace mucho tiempo cerré, solté ya pasé mi luto, soy ser humano, obviamente me dolió hace tiempo atrás, tengo rabia claro…”.

“No le voy a dar fuerza a una persona como ella que al final es una basura”.

“El anillo se entregó, lo aceptó, lo posteó, yo se lo pedí de vuelta y no lo devolvió”.

“Tuviese compasión porque es una persona que se perdió, que está en la oscuridad y que ya no hay vuelta atrás”.

Intentamos comunicarnos con Génesis Aleska para que respondiera a estas acusaciones y aunque en un principio aceptó la entrevista, luego no volvió a responder, por lo menos hasta la publicación de este artículo.

View this post on Instagram A post shared by Mandy Fridmann (@mandyfridmann)

