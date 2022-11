Aleska Génesis desmiente la acusación de Gaby Espino de quererle hackear sus redes

Cerca de las 11 de la noche hora del Este, Aleska Génesis, publicó un video en sus redes sociales donde desmiente la acusación de Gaby Espino de quererle hackear sus redes… Aunque sí reconoce conocer a la persona que habría intentado cerrar la cuenta de la actriz de manera ilegal, asegura que ella no tiene nada que ver y que, según la modelo, todo es obra de Miguel Mawad a quien llamó “psicópata enfermo”.

Recordemos que este lunes, en horas del mediodía, Gaby Espino, quien hasta este momento jamás se había visto envuelta en un escándalo, subió un video en donde denunció que una persona de nombre Yao Cabrera habría sido contratado por ‘las hermanas Castellanos’ (Aleska, Michelle y Bárbara) para hackear su cuenta de Instagram con casi 13 millones de seguidores que ella llama su comunidad, y que le costó mucho trabajo formar.

Gaby aseguró que si bien públicamente nunca había querido explayarse sobre el tema, sí lo está haciendo de manera legal, y que pronto sus abogados procederán contra los anteriormente acusados.

Más tarde se sumó la modelo Ninoska Vazquez, quien aseguró que a ella también las Yao y las hermanas Castellanos (aunque evitó nombrarlas) estaban intentando hacerle lo mismo con su redes.

Como te contamos, nosotros intentamos contactar a Aleska Génesis para conocer su versión de esta historia, pero ella aseguró, vía su Instastory, que a las 7 Pm daría un comunicado. Fueron 3 horas después, cuando subió un video, en donde jamás usó los nombres propios de Gaby Espino o Miguel Mawad, solo se refería a ‘Mi ex’ y ‘su actual pareja’, y parecía haberse aprendido de memoria un escrito, quizás asesorada por sus abogados, diciendo lo siguiente:

“Me entristece ver cómo las personas caemos sin darnos cuenta en el juego de este manipulador, donde muchos de sus actos han sido públicos y he recibido agresiones físicas, amenazas, acoso psicológico y cibernético sin parar… En esta oportunidad como él se ha quedado sin argumentos y se ha demostrado que es un mitómano, está usando la imagen de su actual pareja para desacreditarme y acusarme de un hecho sin sentido, tratando de desviar la atención, otra vez, con lo mismo que según yo estoy tratando de cerrar la cuenta de alguien más.

Primero intentó hacer un montaje que haría hasta un niño de 3 años, con un capture de pantalla de una supuesta plataforma en la que, según él, yo pagué una cifra ridícula de 300 mil dólares. Ya que eso no le funcionó, están queriendo hacer ver como que contraté un hacker, a este tal Yao, asegurando que contraté sus servicios para ese fin. Eso es falso.

Ese tal Yao estuvo buscándome hace varios meses para ofrecerme su servicio de influencer y trabajar con su grupo de influencer de servicios orgánicos y me di cuenta de que todo era una estafa, porque le escribía a las personas usando mi imagen para decir que él verificó mi cuenta y llevaba el manejo de mis redes sociales y así estafarme, por eso tuve mis diferencias con él porque le dejé saber que era un estafador y un mentiroso. Y no me sorprende que él esté ahorita junto a mi ex inventando todo esto porque ya no sabe de qué culparme.

Señores, a mí no me interesa cerrarle la cuenta a nadie, para qué, qué gano yo con eso, ni siquiera a él con todas las porquerías que ha publicado. Es muy triste como personas siguen cayendo en esto y se presten para este tipo de show que él mismo organiza.

Yo no quiero especular, pero no me extrañaría que ella esté pasando por lo mismo que yo pasé y que esté actuando bajo amenazas de este psicópata enfermo o lamentablemente ella sí se está prestando para esto, para hacer esta acusación pública sin pruebas la cual tendrá que demostrar legalmente.

Y respondo por esta vía de inmediato porque decidí no callar un segundo más al maltrato y al intento de acoso a la que ustedes, como figuras públicas se están prestando. Gracias”.

¿Qué sucederá después de ambas declaraciones? Tanto Gaby como Aleska hablan de la vía legal para demostrar quién tiene la razón, y cuál de las dos tiene las pruebas que verifiquen quién dice la verdad. Por otro lado, Mawad, quien es el centro de esta historia, el ex de ambas, compartió algunos mensajes que habría tenido la modelo con el hacker y Youtuber uruguayo cuando lo habría contratado para este ‘trabajito’.

Mañana martes, Mawad aseguró que dará una entrevista en donde contará y mostrará todo. Mientras que Aleska asegura que todo esto es un invento de su ex para tapar los actos de violencia físicos y psicológicos a los que la sometería incluso hasta la fecha.

ESTO FUE LO QUE DIJO GABY ESPINO:

MIRA ESTAS OTRAS HISTORIAS:

-Gaby Espino denuncia a Aleska Génesis de contratar hacker para cerrar sus redes

-Julián Gil, Mariana Seoane, Karla Monroig y más famosos reaccionan a la denuncia de Gaby Espino

-Miguel Mawad, ex de Gaby Espino, acusa a Génesis Aleska, ex de Nicky Jam, de agresión

-Gaby Espino rompe el silencio y habla del escándalo de su ex Miguel Mawad con Aleska