Gaby Espino rompe el silencio y habla del escándalo de su ex Miguel Mawad con Aleska

Hace unos días, te contamos que Miguel Mawad, ex de Gaby Espino, acusa a Génesis Aleska, ex de Nicky Jam, y ex prometida suya, de agresión. Aseguró que la próxima semana entablará una demanda en la corte de Miami, en donde mostrará todas las pruebas del día que supuestamente lo golpeó.

Como te mostramos, Gaby Espino acudió a un evento de Peace Love World en donde presentaron su propia línea para dicha marca. Allí, ella rompió el silencio y habló en exclusiva sobre el escándalo que protagoniza el empresario venezolano y la modelo.

Aunque no quiso entrar en detalles, sí decidió tomar postura por quien dice guarda un gran cariño y dijo lo siguiente:

“Lo único que te puedo decir que yo lo conozco bien y lo apoyo el 100 por ciento, él simplemente está compartiendo su verdad, nada más que eso“.

Así de simple y concreta, Gaby dejó bien en claro que de las dos versiones de la historia, ella apoya a la de Mawad, quien como te contamos, no solo asegura que su ex supuestamente le pegó en la cara, sino que lo engañó y hasta afirma que Génesis Aleska sería una mujer prepago, entre cuyos clientes estaría el futbolista Neymar.

Relación que Aleska no desmintió en la entrevista que le hizo Carlos Adyan para ‘En Casa con Telemundo’, solo que aseguró que eran amigos. En esa única declaración, el conductor le preguntó sobre todo lo que estaba diciendo su ex prometido, a lo que la modelo venezolana, leyendo su propia respuesta, dijo lo siguiente.

“Los juicios pertenecen a las personas que lo emite y cada quien presume de lo que carece. Me dolió muchísimo porque si hay alguien que tiene claro que no soy todo lo que él dijo, ya que nosotros mantuvimos una relación estable, donde vivimos juntos por 5 años y el hecho que yo haya sido sincera diciéndole que no me quería casar con él y que ya nuestra relación era un capítulo cerrado porque ya yo no me sentía bien allí le dolió”.

Por otro lado, en entrevista vía Instalive con la periodista que les escribe, Mawad aseguró que fue él quien terminó la relación al descubrir la supuesta actividad laboral de su ahora ex prometida, y que al, supuestamente, confrontarla, Aleska lo agredió.

“Cuando la descubrí y la encaré con las pruebas en las manos, ella me cayó a golpes, me partió la cara, empecé un proceso legal que está casi terminando y se va a introducir en la corte de Miami Dade… Me partió la nariz, me partió la boca, estoy 99% seguro que estaba bajo los efectos de la droga, de hecho cuando veas la demanda a ella le van a hacer unos exámenes de sangre, están las cámaras de la calle donde se ve su cara bajo los efectos de la droga”, dijo el empresario venezolano en ese en vivo.

¿Cómo comienza esta historia?

Miguel Mawad y Génesis Aleska fueron pareja durante poco más de 4 años… Al terminar, la modelo venezolana comenzó un romance con Jam y el empresario venezolano con Gaby Espino. Pero cuando ambos terminaron con dichas parejas, volvieron.

En esta segunda etapa, se comprometieron, Aleska recibió un costoso anillo que incluso lució en algunas fotos en sus cuentas sociales.

¿Cómo terminará este escándalo?

Promete terminar en demanda en la corte de Miami, según lo que aseguró Mawad, llevará esto hasta las últimas consecuencias, y esta próxima semana presentará una abultada carpeta en donde asegura que ‘desenmascarará a su ex’.

Hemos querido hablar con Génesis Aleska desde el primer día y, aunque en varias oportunidades nos dijo que sí hará entrevista, hasta el momento nos pidió tiempo para contar su verdad.

VUELVE A MIRAR LA ENTREVISTA DE GABY ESPINO SOBRE SI LÍNEA DE ROPA:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Miguel Mawad, ex de Gaby Espino, acusa a Génesis Aleska, ex de Nicky Jam, de agresión

•Gaby Espino sale en defensa de su novio Miguel Mawad tras las críticas de los internautas debido a su relación

•Gaby Espino hace realidad el sueño de su línea de ropa de Peace Love World: “El universo siempre cumple”