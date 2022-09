Gaby Espino hace realidad el sueño de su línea de ropa de Peace Love World: “El universo siempre cumple”

Gaby Espino lo soñó, lo decretó y lo escribió en su ‘vision board’, quería ser parte o tener una marca con mensajes tan poderosos como ‘Peace Love World’.

Lo que nunca imaginó es que la creadora y dueña de dicha marca, Alina Villasante, había puesto el nombre de la actriz en su ‘vision board’. Esta semana ese sueño, de ambas, se hizo realidad y presentaron la línea de ropa Gaby Espino por ‘Peace Love World’, ¿cómo lo lograron? “El Universo siempre cumple”, asegura la venezolana.

Acompañamos a Gaby en este reinventarse como su propia marca, en este nuevo paso en una etapa que asegura viene con mucha paz, con más mamá de sus dos hijos, Oriana y Niko, y con la elección de cada proyecto, porque después de la pandemia descubrió que la prioridad es la mujer, antes que nada.

Al final de la presentación que realizó junto a Alina y Luz María Doria, en donde la acompañaron Alejandro Chabán, Pamela Silva, Daniela Digiacomo y Jessica Rodríguez entre otros, la entrevistamos y esto fue lo que nos dijo.

Gaby Espino y Pamela Silva. Foto: Mandy Fridmann

-Un nuevo capítulo en Gaby Espino como marca, ¿Qué significa para ti, ser parte de ‘Peace Love World’, con tú propia línea?

Gaby Espino: Muy contenta, es un sueño hecho realidad, pero literalmente, porque es algo que yo puse en mi ‘vision board’ hace unos años, es una marca con la que me siento súper bien identificada porque es como una marca con propósito, de manifestación; es una marca que maneja las palabras, y las palabras tienen mucho poder. La forma en la que pensamos, lo que nos decimos, lo que hablamos, nos determina, nos define y por eso es que tenemos que hablarnos bonito, tenemos que hablarnos positivo, porque las palabras son creadoras, y las palabras crean acción.

Esta colección, que además nos inspiramos en 3 palabras muy especiales y muy poderosa en cada pieza, ‘Amor, Fuerza y Feliz’, es muy especial… Yo estoy muy feliz, compartiendo esto con la gente, y sé que les va a gustar porque además está hecha con todo el amor del mundo, con esta marca me siento identificada, con Alina, ¡estoy tan agradecida por esta oportunidad!, y cuando digo que es algo especial es por eso, porque siento que es una marca mágica, además cuando te pones las piezas con las palabras como que entra un poder especial.

-Una cosa es soñar, y otra es hacerlo realidad ¿Cómo es el proceso cuando un sueño se convierte en realidad?

Gaby Espino: Más que soñar, es soñar con la certeza de que lo vas a cumplir, es agradecer por anticipado como si ya lo estuvieras viviendo, ese es el secreto, es mágico y verlo materializado. Cuando lo soñé traté de tener la gratitud y la emoción que sentiría si ya estuviera materializado, pero ya verlo materializado es doblemente especial.

–¿Cómo fue el proceso de elección? Porque cuando te gusta mucho algo quiere todo de ellos…

Gaby Espino: Ellos saben lo que hacen, esa marca a mí me gusta tanto que yo confié a ojos cerrados, yo estuve en todo el proceso, pero daba la casualidad de que todo lo que me presentaban me gustaba mucho, porque estoy como muy alineada con la marca, con su filosofía. Siempre estuvimos de acuerdo, escogimos palabras, escogimos colores, telas, y me encanta porque son set con los que te sientes cómodo, pero que puedes salir a la calle, a hacer un montón de cosas y estás linda, estás arreglada, y además estas empoderada con tus palabras.

Gaby Espino. Foto: Mandy Fridmann

-Cuando conoces a alguien que admiras tienes 2 formas: o te enamora más o te desilusiona ¿Cómo fue ese primer encuentro con Alina, la dueña de la marca?

Gaby Espino: Conocía la marca y sabía de Alina que fue su creadora y la fundadora, y la admiraba por lo que generaba la marca, por la filosofía de la marca, porque era creación de ella, pero cuando la conocí me terminé de enamorar doblemente… Su historia es de admiración realmente, de perseverancia y para mí es un modelo para seguir, además es una mujer luchadora, súper emprendedora, tiene un sentido del humor increíble, es súper jocosa, tiene ideas, es inteligentísima, y compartimos eso, las dos le damos mucha importancia a las palabras, al poder de la intención, las manifestaciones de los deseos.

Pasó algo muy cómico, muy especial, porque yo le había puesto a ella, o a la marca hace unos años en mi ‘vision board’, y ella también me puso en su ‘vision board’, y hace unos días me mandó la foto y me dijo: “Gaby, OMG lo encontré” … Yo estaba ahí, o sea mi nombre estaba ahí, yo no lo podía creer. Las dos hicimos así, y aquí está es un sueño hecho realidad, el universo siempre cumple.

Gaby Espino junto a Alina Villasante. Foto: Peace Love World

-Gaby ¿qué se siente cuando alguien que tú admiras descubres que también te admira a ti?

Gaby Espino: ¡Imagínate!… Yo estoy tan agradecida con la vida, con el universo, con Alina, con Alejandro (Chabán que fue quien las presentó)… El universo ha sido muy especial conmigo siempre, y yo creo que vivir con esa actitud de agradecimiento, esa es la clave, esa es la clave porque transformas todo. Lo que viene medio ‘choreto’ lo transformas, y todo sale bien y es decisión. Al final cuando las cosas no están bien, es decir, tú tomas la decisión de cómo te quieres sentir, y cómo abordas cada situación, cómo reaccionas ante cada cosa que te pasa, eso es lo más importante.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•¡Sorpresa! Gaby Espino a ‘Despierta América’

•Gaby Espino luce su escultural figura en la playa, modelando varios bikinis

•Gaby Espino compartió la rutina de pesas que le modificó el cuerpo