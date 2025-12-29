Aleska Génesis vive incómodo momento en ‘La Mesa Caliente’ cuando le preguntan por sus exparejas amorosas

Aleska Génesis estuvo como invitada en el programa “La Mesa Caliente” de Telemundo. En un momento dado de la conversación, Verónica Bastos le preguntó por su relación actual con aquellos hombres que fueron sus parejas amorosas en el pasado de la empresaria.

Ante la pregunta se notó la incomodidad de Aleska, y su reacción acompañó su estado de ánimo por la misma. Ya que al responder lo hizo dejando abiertamente su postura de no querer entrar en un tema que ya no la define.

Mi valor no se define por mi pasado personal, sino por mi presente profesional", respondió Aleska Génesis. – Modelo, actriz y empresaria.

Aleska alegó que no quería hablar de este tema, de varias maneras. Desde su postura física hasta verbalizando su incomodidad, dando a entender que no importaba la respuesta que saliera de su boca; la opinión pública, que tiende a estar en su contra, encontrará aquí la forma de volver a decir que ella “no los supera”.

Pero Bastos insistió en querer saber cómo había sido su reciente reencuentro con Clovis Nienow en Telemundo, con el objetivo de saber cuál es la relación de ella con alguno de sus exnovios. Aleska no quiso hablar sobre este tema tampoco por las mismas razones. Y la reacción de Aleska generó que la periodista mexicana le preguntara a la especialista invitada sobre las respuestas de la rubia. A lo que ella terminó diciendo que percibía cierto “despecho” en las palabras de Génesis.

La exparticipante de “La Casa de los Famosos All-Stars” no se quedó callada y rechazó el “análisis” de la experta alegando que el tema en general la tiene cansada y que, por las interpretaciones tan erróneas que reciben sus palabras, actualmente ha “decidido ignorar y así nadie ataca”.

Personalmente, creo que la respuesta de Aleska es válida. Verónica Bastos quiso presionarla con sus preguntas y forzando una reacción sobre Clovis cuando la venezolana ya había contestado previamente que ella no quería entrar en estos temas. Forzarla a entrar en un juego en el que al final siempre ella es la máxima perjudicada tampoco es justo y, por lo tanto, la respuesta de Aleska Génesis fue la mejor para zanjar el asunto.

