¿Aleska Génesis está abierta a sostener un romance con otra mujer?

¡Declaraciones potentes! Aleska Génesis se encontró con Joseline Rodríguez, con quien compartió una jocosa conversación que desencadenó fuertes declaraciones. Resulta y acontece que Rodríguez le hizo ver a su compatriota que, debido a su belleza y carisma, era imposible verla y dejarla pasar sin buscar conversar con ella.

Pero, entre elogios y piropos, Joseline le hizo ver que, después de haber tenido tantos desencuentros amorosos en sus pasadas relaciones con hombres, tal vez era hora de que Aleska iniciara un romance con una mujer.

En estos momentos de mi vida estoy sí a todo", Aleska Génesis, – Modelo, empresaria y actriz.

Ambas llegaron a la conclusión de que una fémina posiblemente la entendería mejor y la trataría diferente a todo lo que ha vivido hasta hoy con sus pasadas parejas, entre las que podemos mencionar a: Nicky Jam, Miguel Mawad, Christian Estrada, Clovis Nienow y Luca Onestini.

Aleska reaccionó divertida ante esta posibilidad y claro que en la conversación aparentemente analizó la posibilidad. Pero ahora, más allá de la especulación, la venezolana suma un nuevo comentario dentro de la jocosa plática, dejándole a su compatriota un mensajito en Instagram.

“En estos momentos de mi vida estoy sí a todo”, escribió Aleska. La respuesta hizo que Joseline Rodríguez reaccionara y le dejó un provocativo comentario en respuesta. Primero escribió la palabra “estamos” junto a una carita que tiene ojos en forma de corazón y babeando.

