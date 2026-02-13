Aleska Génesis le responde a Vladimir Gómez

Vladimir Gómez aseguraba hace unas semanas que él sería un habitante de “La Casa de los Famosos 6“. Ahora ha cambiado el discurso y pide que la producción lo tome en cuenta para poder ser uno de los habitantes confirmados. Dentro de su estrategia de marketing tenemos varios ángulos de discurso.

Entre estos ángulos tenemos todo lo que ha empezado a decir tanto de Aleska Génesis como de Manelyk González. En el caso de la venezolana, la ha acusado de hacerse pasar por la “víctima”. Afirma que ella es la que se cuelga de la fama de otros para figurar y hasta la llamó “mosquita muerta”.

Esta ha sido la respuesta de Aleska ante las declaraciones y posturas de Vladimir: “He guardado silencio varias veces ignorando lo que has dicho de mí, pero ya entendí el patrón. En privado todo es “te amo, hermana”, “sígueme el juego, es puro show, es tramoya”. En público son ataques y calificativos. Cuando el cariño solo aparece en privado y el conflicto en público, ya no es show… es oportunismo disfrazado de afecto. Si necesitas mi nombre para tener rating o usarlo como estrategia de marketing, al menos ten la coherencia de no llamarme hermana después”.

La otra estrategia de Vladimir, que puede ser verdad o marketing, son sus nuevas preferencias sexuales; que él las lleve de la mano con su supuesta conversión religiosa, que hasta Chiikybombom pone en duda, y aseguren que este más que heterosexual podría ser no binario.

