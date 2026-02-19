Laura Zapata y Oriana Marzoli protagonizan su primera pelea en “La Casa de los Famosos 6”

La sexta edición del reality “La Casa de los Famosos” inició a lo grande y a solo unos días del encierro, ya se ha registrado el primer encontronazo como resultado de un choque de ideas. Hablamos de la actriz Laura Zapata y la influencer Oriana Marzoli, quienes protagonizaron una acalorada discusión que se ha viralizado en redes sociales.

El tenso momento se vio desencadenado por un comentario que la villana de telenovelas lanzó hacia la personalidad de reality en el calor de la convivencia, maximizaos por la diferencia cultural entre las expresiones de la venezolana y la mexicana.

En una charla iniciada por Oriana Marzoli, expresó que la etiqueta de “villana de telenovelas” no le da derecho a dirigirse a ella de manera abrupta y con insultos: “No te conozco y me dijiste zorra y me dijiste escuincla”, reclamó a Zapata.

En un intento de aclarar de la situación, la tía de Thalía explicó: “Soy la villana de las telenovelas de México. Yo juego con el humor negro, entonces me dice que yo te dije, ‘zorra’. Nombre, yo en mis novelas digo ‘maldita gata’, pero es broma“.

Visiblemente molesta, Oriana reprobó la actitud de la histrionisa: “Yo no te conozco y no sé cómo son tus telenovelas (…) No tengo por qué conocer tu trayectoria, la respeto y me parece fenomenal, pero, ¿cuál es el problema?“, cuestionó.

Ante la reacción de Marzoli, Laura Zapata decidió marcar una línea en su convivencia dentro de “La Casa de los Famosos”: “Mi amor, si tú no me conoces, entonces no tengo ningún trato contigo, no me vuelvo a dirigir contigo”, menciona. “No me vuelvo a dirigir a ti”, prometió.

El clip de esta interacción atrajo la atención de los internautas y reunió miles de visualizaciones que desataron opiniones encontradas sobre la actitud de ambas participantes.

Dentro de las plataformas digitales, se formaron bandos que expusieron ideas como: “Me encanta Laura”, “Siento que Oriana tiene algo de razón, pero también lo está exagerando”, “Oriana sacará de sus casillas a más de una ahí” y “Oriana y Gina serían una bomba completa”.

