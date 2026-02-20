“La Casa de los Famosos 6”: ¿Quiénes son los nominados de la primera semana?

A solo 48 horas de su ingreso, los participantes de “La Casa de los Famosos 6” ya han vivido su primera gala de nominaciones, eligiendo a los primeros seis habitantes que están en riesgo de abandonar el reality de Telemundo. ¿De quiénes se trata? Te contamos a continuación.

Como parte de la dinámica, “La Jefa” dio a los famosos la oportunidad de nominar a tres habitantes con 3, 2 y 1 punto cada uno, conformando una placa de cinco famosos que se unieron al nominado elegido por la líder Jailyne Ojeda, el influencer Kenny Rodríguez.

Tras la participación de los 19 habitantes, la placa de nominados quedó conformada de la siguiente manera: Oriana Marzoli con 21 puntos, Eduardo Antonio “El Divo” con 17 puntos, Celinee Santos con 20 puntos, Zoe Bayona con 12 puntos y Sergio Mayer con 12.

“LA PLACA QUEDÓ ARDIENDO💥Estrategias al descubierto, traiciones fresquitas y nervios al límite… estos son los nominados 👀🔥 ¿A quién quieres salvar?“, se lee en la publicación lanzada desde las redes sociales oficiales del show.

Aunque los habitantes de la casa son los encargados de elegir a los nominados, el voto del público es el que decide quién continúa en la competencia para poder llevarse el gran premio de $200,000 dólares. Será el próximo lunes 23 de febrero cuando se anuncie quién es el primer eliminado de esta sexta edición.

¿Cómo votar en “La Casa de los Famosos 6”?

Tal y como en ediciones pasadas, el voto solo es válido para personas que se encuentren ubicadas en alguna de las 50 entidades de Estados Unidos, el Distrito de Columbia y en Puerto Rico. Y, este puede emitirse a partir de que son anunciados los nominados, hasta el lunes de eliminación.

Los televidentes pueden emitir su voto en el portal web oficial de Telemundo, desde la sección de “votaciones” del apartado “La Casa de los Famosos”.

Seguir leyendo:

• Hablemos del exitoso inicio de “La Casa de los Famosos 6”, de Telemundo

• Laura Zapata y Oriana Marzoli protagonizan su primera pelea en “La Casa de los Famosos 6”