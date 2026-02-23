Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 23 de febrero

Horacio Pancheri sacó de la placa de nominados a Celinee Santos. La dominicana nunca corrió peligro de eliminación, razón por la cual el movimiento no generó ningún caos entre los nominados que aún siguen en competencia buscando el favor del público con sus votaciones. Sin embargo, la decisión de este sí dinamitó la convivencia dentro de “La Casa de los Famosos 6“, porque tanto Zoe como Oriana creían que la eliminada de esta noche sería Celinee.

Nada más lejos de la realidad. En las votaciones, Celinee siempre se mantuvo entre el segundo y el tercer lugar de votación, gracias a que los números estuvieron siempre fluctuando entre Sergio Mayer y Oriana. Dicho esto, reconfirmamos que, según nuestras fuentes, Celinee nunca estuvo en riesgo de eliminación.

Ahora, las votaciones no han cambiado gran cosa. Los tres habitantes que están en peligro de eliminación son “El Divo”, Kenny y Zoe. Y aunque en un principio se creía que la eliminación quedaría entre dos hombres, la verdad es que la joven española está más cerca de convertirse en la primera eliminada de esta competencia.

Tanto Kenny como “El Divo” poseen números bajos, pero en comparación con Zoe, aún cuentan con ventaja como para no ser eliminados esta noche. Pero el cubano sí podría correr mayor peligro, ya que entre él y Zoe la diferencia es de un 3 %.

Dicho esto, los porcentajes entre los tres últimos lugares están de la siguiente manera: 15 % a favor de Kenny, mientras que “El Divo” cuenta por ahora solo con un 10 % de votos a favor. Zoe es quien por ahora corre peligro con un 7 % de votos.

