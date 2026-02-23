¿Qué tan novedoso es el juego de Oriana y Zoe en “La Casa de los Famosos 6”?

Luego de seis temporadas de “La Casa de los Famosos” de Telemundo, el público que año con año ha consumido este proyecto tiene una idea muy clara del tipo de habitantes que se consagran en este juego desde la perspectiva del villano, el estratega y la víctima.

La actual edición nos ha traído a muchos habitantes que decidieron entrar con la bandera de villanos. Desde que estos sabían que serían parte del proyecto, personalidades como Laura Zapata, Sergio Mayer y Celinee Santos mostraron en sus perfiles y entrevistas que sus estrategias no serían “medias tintas” y que si tenían que ser los malos para avanzar o defenderse, lo serían sin culpa alguna.

Así como ellos, también tenemos a Oriana y Zoe. Quienes, a diferencia del resto de participantes, famosos, desde el día comenzaron con este juego de presión, control, bulla y conflicto. En sus discursos previos a ingresar y los que sostienen hoy en día que ya están jugando 24/7 en el reality, se promocionan como reinas de contenido. Porque saben mover la casa y dinamitarla las veces que sean necesarias para que el televidente, según ellas, no se aburra “ni cambie de canal”.

Las y los villanos de la televisión hispana

¿Hay verdad en sus palabras? Desde luego que sí. Sin embargo, las temporadas de “La Casa de los Famosos” de Telemundo nos han presentado villanas icónicas, villanas y villanos que están por encima de lo que nos están dando actualmente Oriana y Zoe. Hablamos de Alicia Machado, Daniela Navarro, Laura Bozzo, Salvador Zerboni, Nacho Casano, Niurka Marcos, Nicky Chávez, Rey Grupero, Dania Méndez, Maripily Rivera, Lupillo Rivera, Aleska Génesis, Paulo Quevedo, Luca Onestini, Manelyk González e inclusive Carlos “Caramelo” Cruz.

Todo lo que los anteriores participantes nos dieron en sus respectivas temporadas fue descontrol total, caos más que significativo. Peleas y discusiones que movieron la opinión pública de tal manera que muchos fans y habitantes llegaron a pedir públicamente la expulsión de algunos de estos.

Y si de total dominio de la casa hablamos, las personalidades que tuvieron ese efecto en el juego han sido solo nueve: Niurka Marcos, Daniela Navarro, Lupillo Rivera, Aleska Génesis, Maripily Rivera, Paulo Quevedo, Luca Onestini, Rey y Caramelo.

Lo que intento decir es que Oriana y Zoe dinamitan la casa, sí, mas no de una forma que el público no haya visto antes. Lo hemos vivido en unas temporadas más que otras.

¿Son reinas de contenido? Probablemente sí, pero aquí en la televisión hispana y en “La Casa de los Famosos” de Telemundo las hemos tenido peores y más impactantes. Razón por la cual entiendo que ellas no vieron ni se informaron sobre los niveles que han alcanzado en este juego. Y de cómo todo lo que ha pasado con las y los antes mencionados no surgió solo por sí mismo; todos vivieron circunstancias del juego que los llevaron a justificar sus acciones. Parte del público los apoyó y los acercó a la final, pero solo tres ganaron este juego por saberse mover en todas las aguas del bien y el mal, y ellos son: Alicia Machado, Maripily Rivera y “Caramelo”.

Dicho esto, el problema con Zoe y Oriana es que muchos de sus altibajos, conflictos, peleas y sobre todo encontronazos con Celinee Santos surgieron solo porque sí. ¡Nunca un habitante que duerme tanto generó tal caos en las “villanas” de la competencia! Y esto ha hecho que el público piense que si esto logra Celinee con tan solo dormir, con una pijama blanca y un vestido de gala, ¿qué no logrará el día que decida hacer las cosas solo porque sí?

Estas reflexiones son culpa de Zoe y Oriana; ellas mismas están sirviendo de plataforma para que la dominicana se luzca para algunos y sea ofensiva para otros; ellas están poniéndola de esta manera en la palestra pública y su popularidad, tanto buena como mala, la han trabajado ellas.

Dicho esto, respondamos la pregunta: ¿Qué tan novedoso es el juego de Oriana y Zoe en “La Casa de los Famosos 6”? Cero. De novedoso no tiene nada.

Sigue leyendo más de “La Casa de los Famosos” aquí:

· Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 20 de febrero

· Así se vivió la primera nominación en “La Casa de los Famosos 6” y cómo votar para salvar a tu favorito

· “La Casa de los Famosos 6”: ¿Quiénes son los nominados de la primera semana?