Este fue el rating de “La Casa de los Famosos 6” en su día de estreno

La sexta temporada de este exitoso reality volvió a la televisión, alcanzando excelentes números de audiencia.

Por  Clary Castro

La Casa de los Famosos 6” vivió su noche de estreno el pasado 17 de febrero, por Telemundo. El reality conducido por Javier Poza y Jimena Gállego, que empezó esta nueva historia con 21 habitantes, promedió 1.3 millones de televidentes totales y 413,000 adultos de 18 a 49 años.

Con su estreno de tres horas, según esta información, Telemundo se posicionó como la cadena hispana número uno en el horario de las 7 p.m. a las 10 p.m. entre adultos 18-49, superando a Univision (377,000) por más del 10%.

La cadena asegura que superó a Univision por doble dígito entre adultos 18-49 durante las primeras dos horas del estreno (+30% y +33%). Esta sexta temporada marcó el estreno de reality más alto de Telemundo en dos años entre televidentes totales y adultos 18-49 desde la cuarta temporada, y se posiciona como el tercer mejor estreno en la historia de la franquicia en ambos demográficos.

Para esta temporada, las personalidades compiten por un premio económico de $200,000 dólares. Eso sí, los montos suelen cambiar dependiendo del éxito del proyecto y suele incluir un pago monetario para los primeros tres lugares.

De momento ya contamos con personajes muy posicionados en el gusto y disgusto del público, entre los que encontramos a: Sergio Mayer, Laura Zapata, Oriana, Celinee Santos, El Divo, Horacio Pancheri, Josh Martínez y Lupita Jones. Todos los antes mencionados se han convertido en personalidades que están dando mucho de qué hablar y que de alguna manera u otra han dinamitado la dinámica de convivencia.

