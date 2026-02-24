Así quedó “La Casa de los Famosos 6”, tras la eliminación de Zoe Bayona

Zoe Bayone se convirtió en la primera eliminada de “La Casa de los Famosos 6“, un 23 de febrero. La española se quedó en el cuarto de eliminación junto a “El Divo”, ya que los dos poseían los números más bajos en esta primera votación. Mientras que Oriana y Sergio Mayer abandonaron primero el SUM, porque ambos ostentaban los números más altos de votación popular.

Su eliminación dejó a Oriana, su amiga y aliada, con la boca abierta. Y también permitió que se abrieran muchas conversaciones por la decisión del público. Esto es algo que siempre ha pasado en este reality: la eliminación de cada eliminado se vuelve el tema de conversación de todos.

Esto también sucedió con Oriana; los habitantes analizaban el juego de Oriana y sus futuras decisiones dentro de la competencia. Y de momento parece que hay una alianza aparente entre el cuarto tierra y agua en contra de fuego.

Lamentablemente, para el juego de la española, muchos habitantes quieren vivir esta experiencia con situaciones reales y normales, conflictos del día a día, porque surgen, no porque se anticipen o se inventen o se generen con la idea de hacer contenido. Esto no cuadra con la forma de jugar de Oriana y esto la ha convertido en la enemiga principal de muchos, mas no de todos.

La eliminación de Zoe Bayona también generó las burlas de Celinee, la celebración de Josh, los aplausos y sonrisas de Laura Zapata. Después también se vivieron discusiones sin sentido como las de Oriana vs. Laura Zapata. Una pijamada a la que no todos estuvieron invitados y las lágrimas de Kunno por la salida de su amiga, Zoe.

Hoy, el reality vivirá una gala diferente, porque contará con la presencia de la primera eliminada de la competencia. Además, entrará un nuevo habitante. Y, por si fuera poco, sabremos quién se consagra como líder de la semana. Esta noche a las 7 PM/6C por Telemundo.

