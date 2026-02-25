¿Sacarán a Sergio Mayer de “La Casa de los Famosos 6”, de la misma forma que a Divaza?

Desde que Sergio Mayer fue confirmado por Telemundo como integrante de “La Casa de los Famosos 6“, muchas voces se alzaron en su contra en México, sobre todo por el cargo político que desempeña como diputado al Congreso de la Unión de México.

El cantante y productor pidió una licencia para ser parte de este experimento social, y aunque al parecer esto no fue un problema para el congreso, para su partido político, Morena, sí.

Medios locales en México, como “El Universal”, han publicado artículos en donde confirman, titulan que “Morena suspende derechos políticos de Sergio Mayer; Comisión de Honestidad señala ‘impacto negativo a imagen del movimiento‘”. Según esto, Mayer habría violado el Estatuto de Morena al dejar su curul para participar en “La Casa de los Famosos 6”.

Desde la semana pasada se viene hablando de esta situación, y debido a que el mexicano quedó nominado, muchos empezaron a especular con la posibilidad de que la producción justificara su salida mediante un supuesto voto popular poco favorable. Esto no sucedió, entonces se cree que es posible que Mayer abandone la competencia como lo hizo en su momento “Divaza”, en la cuarta temporada.

La salida del creador de contenido venezolano es la única que podría aplicarse a la de Sergio Mayer, ya que su salida fue por causas mayores; en el caso de “Divaza”, temas de salud, como con Lupillo Rivera en la edición “All-Stars”. Lo que les permitió a los antes mencionados mantenerse en el programa como panelistas. Recordemos que esto no se aplicó de igual forma con Thalí García ni con Gregorio Pernía.

¿Cuándo saldría Sergio Mayer del reality?

Algunos creen que esto podría suceder esta semana, en especial el domingo porque Yina Calderón anunció algo importante para dicho día. Dicho esto, en el caso de la colombiana, personalmente creo que sí entrará a la casa, pero para algún tipo de dinámica de “Congelados”, como hemos visto en ediciones pasadas.

Convengamos que la salida de Mayer no podría significar el ingreso de Yina, puesto que sería injusto. Como panelista lleva ventaja sobre lo que está sucediendo fuera de la casa, porque conoce la opinión pública alrededor del juego de los habitantes.

De momento, solo queda esperar para ver cuál será el curso real de Sergio Mayer en esta competencia, en donde sí está dando mucho de qué hablar.

