Celinee se convirtió en la líder de la semana en “La Casa de los Famosos 6”

Celinee Santos es la dominicana que en esta segunda semana de competencia se convirtió en la líder de la semana en “La Casa de los Famosos 6“, gracias a la imposición de Josh Martínez. ¡Sí! Fue impuesta porque ningún otro participante dentro del grupo que ganó anoche la prueba del líder alzó la voz para decir lo contrario.

¿Esto es culpa de Josh o de Celinee? No. Todos son adultos y si algo no les gusta, cada uno debe alzar la mano o la voz y decir “yo no estoy de acuerdo”.

Como líder tomó dos decisiones importantes. Llevarse con ella a la suite a Lupita Jones. Y nominar de manera directa a Kunno. El mexicano, creador de contenido, no tiene la oportunidad de salirse de la placa, a menos que robe la salvación o que quien la robe lo saque de la placa de nominados.

La nominación de Kunno, por otra parte, sí fue un movimiento inteligente por parte del cuarto agua y sus aliados. Ahora, para que esto tenga efecto y sentido, no solo deben subir a la placa a Laura G y Fabio, sino a la mismísima Oriana para dividir votos y que el menos votado de ellos se vaya. De lo contrario, el movimiento podría resultar un paso en falso, denotando así una estrategia clarísima fácil de contrarrestar.

El juego de Oriana sigue siendo atractivo, sí, pero la casa le está ganando en el factor sorpresa. Porque no tiene aliados significativos que le sean de peso en su avance. Su forma de jugar tan descontrolada, es decir, provocativa y reactiva, gusta hasta cierto punto. Porque, aunque muchos no lo crean, es necesario mostrar razones por las cuales juegas como lo haces o buscas pelea como lo haces. Si tú no las tienes claras, el público menos.

Entre Oriana, Laura Zapata, Celinee y Curvy han existido conflictos con razón, pero no en su mayoría. Muchos han sido solo porque sí. Y aunque buena parte del público aplaude esto, hay muchos otros que no le encuentran objetivo alguno. El público de este reality “ama ver el mundo arder”, pero bajo una historia que le permita al televidente juzgar y tomar partido.

¿Oriana aún tiene oportunidad de ganar la casa? Sí, pero para ello debe ofrecer mucho más que lo mismo de siempre. Porque hasta hoy nos queda claro qué conflictiva es, qué capacidad de pelea y grito tiene. Que también puede ser simpática y olvidarse de los dramas por momentos, ¿pero qué más? Personalidades como ella hemos visto en otras temporadas, con muchos más matices, pero ninguna ha ganado la casa.

