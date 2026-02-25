Zoe Bayona, la primera eliminada de “La Casa de los Famosos 6”, dice que ella no se equivocó en su juego dentro del reality

Zoe Bayona se convirtió el lunes 23 de febrero en la primera eliminada de “La Casa de los Famosos 6“. La Opinión conversó hoy con ella y durante la entrevista intentamos analizar las razones de su juego y los discursos que presentó dentro del reality.

Durante la conversación admitió que nunca estudió al público hispano, y afirma que nunca lo haría, porque su forma de jugar es llegar y ser tal cual es. Convengamos que hacerlo o no hacerlo es decisión del habitante; al final, cada uno decide cómo desarrollar su trabajo, porque aunque sea un reality, es en sí mismo un trabajo por el cual reciben un salario.

Celinee…

Sobre las razones para ir por Celinee Santos, la habitante dominicana que logró desencadenar todo un caos alrededor de la convivencia de Zoe y Oriana dentro del juego. La española nos dijo que, según ella, la actual líder de la casa es el máximo mueble, porque se la pasa durmiendo. Sin embargo, cuando la cuestionamos por esa persecución de muebles, recordándole el nulo juego de Kenzo dentro del show, ella decidió defenderlo alegando que, aun y cuando lo sea, él no se mete con nadie.

Cuando le hicimos ver que entonces Celinee no era del todo un mueble porque, en efecto, su comportamiento era en parte la razón por la cual no la quieren dentro del juego, Zoe insiste en asegurar que sí lo es.

¿Eliminar a los muebles fue un decir para justificar ir por Celinee?

En este punto nos queda claro que Celinee no es un mueble como pretenden venderla, porque dormida o sin dormir, incomoda tanto que el simple hecho de generar esa emoción la convierte en un contenido viviente de provocaciones silenciosas y ostentosas a la hora de discutir y argumentar cuando tiene el foco de los reflectores.

Al final, una estrategia es tan válida como la otra. Es solo que ni Zoe ni Oriana se esperaban las respuestas de Celinee, sean similares a las de un kinder escolar o a las de un adulto enrabietado. Al fin y al cabo, tanto Oriana como Zoe definen como contenido la capacidad de mover la casa; bajo el pretexto que sea, el punto es moverla. Por lo tanto, y bajo su propia premisa, Celinee ofrece contenido, al igual que ellas, solo que en diferente frecuencia.

Sin aliados ni aleros…

Zoe también destaca que nunca necesitó un equipo que respaldara sus luchas, porque para eso se tiene a sí misma.

El problema con esto es que en ocasiones, sobre todo en una casa como la de Telemundo, es mejor tener aliados para que a la hora de nominar puedas avanzar lo más posible rumbo a la final. De lo contrario, cualquier propuesta de juego podría no significar nada si a la primera nominación sales eliminada.

Entrar a un reality sin estrategia funciona, siempre y cuando el habitante posea matices. De lo contrario, sus desniveles podrían ser considerados cansados, hostigosos e incluso incómodos para los televidentes. El público hispano ama un buen drama; la cultura de las telenovelas está muy arraigada en los consumidores de realities, pero toda buena historia necesita una justificación, una razón de ser, un discurso que le permita al público interpretar, juzgar y tomar bando.

¿Pelear solo porque sí suele funcionar?

¡Sí! Mas no cuando esta jugada se vuelve una constante o tu único recurso dentro de la convivencia con todos los habitantes de la casa. A esto hay que sumarle que ni Zoe ni Oriana aportan nada a las labores de la casa, lo que incluso se vuelve molesto para los televidentes más exigentes.

La forma de jugar de Oriana es atractiva, en cierta medida. Pero si otros se organizan para nominarla y sacarla de combate, nadie se puede quejar porque unos jueguen más estructurados que otros. Todos son libres de entrar preparados o no. A Zoe no le parece esa forma de jugar, y está bien. Pero no es decisión suya lo que hagan los demás para avanzar o ganar.

Ahora bien, este estilo de juego en solitario solo una “víctima”, como Ivonne Montero, lo ha podido ganar, teniendo a toda la casa en su contra, durante la segunda temporada de este formato. El resto de víctimas o víctimarios contaron con un equipo que los propulsó a la final.

Cristina Porta, por ejemplo, intentó jugar sola dentro de la cuarta temporada; avanzó, claro que lo hizo, pero fue eliminada de la competencia. Ni siquiera Pepe Gámez logró llegar a la final argumentando ser un “lobo solitario”. Con o sin querer, su amistad con Madison Anderson y Diego Soldano lo cobijó en la competencia y se llevó el tercer lugar de la tercera temporada.

En resumen

La forma de jugar de Zoe, tanto como la de Oriana, la de Celinee, la de Kenzo y la de cualquier habitante dentro de “La Casa de los Famosos 6”, es válida. Unas serán más atractivas que otras y unas serán más efectivas.

La lucha de todos es avanzar lo más que se pueda y, de ser posible, ganarse el maletín de los $200,000 dólares. Sobre todo porque esta producción, dependiendo del éxito, suele brindar más de un premio económico. En las últimas temporadas, el primer, el segundo y el tercer lugar se han llevado un maletín. Más lo que cada uno haya podido acumular semana a semana bajo el acuerdo de paga acordado por contrato.

Podrás ver la entrevista en video mañana, en exclusiva, a través de nuestro programa “Dentro del 24/7”, a través del canal de YouTube de La Opinión.

