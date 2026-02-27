Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 27 de febrero

El lunes 4 de marzo, “La Casa de los Famosos 6” vivirá su segunda gala de eliminación. Por ahora, solo un habitante ha salido eliminado; hablamos de Zoe Bayona. Para esta segunda respuesta del público ante la placa de nominados, contamos con las siguientes 11 opciones: Sergio Mayer, Kunno, Curvy, Oriana, Fabio, Stefano, Laura G, Laura Z, Kenzo, Lupita Jones y Kenny.

Por ahora, los dos habitantes que están en peligro de eliminación son dos; hablamos de Kenzo y Stefano. Los posicionamientos de anoche sirvieron para afianzar a los que van en los primeros lugares, pero no generaron cambios significativos para estos dos hombres que dentro de la casa no han ofrecido mayor contenido.

Los primeros lugares en la placa de nominados los tienen Oriana, Sergio Mayer, Curvy, Laura Zapata y Kunno. Estos cinco habitantes no están en peligro de eliminación para este día 27 de febrero.

Esta noche, los habitantes pelearán para tener la oportunidad de robar la salvación. Kenzo, Sergio, Divo, Vanessa, Lupita Jones, Oriana y Fabio son algunos de los que pasaron a la siguiente ronda y esta noche pelearán para que solo una pueda disputar el robo de la salvación frente a la actual líder de “La Casa de los Famosos 6”, Celinee Santos.

Es importante señalar que los habitantes que van en primer lugar han incrementado sus votos a favor, después de los posicionamientos de anoche. Mientras que los que están en último lugar están casi inmóviles. Ahora bien, si la salvación la gana Kenzo o Stefano, y quien se la quede se autosalva, podría meter en problemas a Laura G y al mismísimo Kenny.

