Maripily exige la expulsión de Sergio Mayer de “La Casa de los Famosos 6”, por supuesta agresión contra “El Divo”

Después de los posicionamientos de anoche en “La Casa de los Famosos 6“, la interacción entre los habitantes quedó tensa. Muchos seguían cargando con los comentarios que sus compañeros presentaron ante ellos para evidenciarlos delante de las cámaras, frente al público televidente.

Después de cenar, muchos vivieron fuertes encontronazos. Kenny y Fabio incluso protagonizaron un tenso momento durante el último posicionamiento. Sin embargo, después, ya en la casa, las discusiones de Sergio Mayer y El Divo han acaparado la atención de los televidentes y creadores de contenido.

En el video, aparentemente, Sergio empujó a “El Divo”. Algunos dicen que lo empujó, tal cual; otros dicen que lo apartó. Sea como sea, hubo contacto durante una discusión. Dicho esto, hay que destacar que la regla indica expulsión por golpe. Empujar no es golpear.

A las voces del público que exigen expulsión para Sergio Mayer se suma la de Maripily Rivera. La boricua lleva semanas asegurando que el mexicano pidió, por contrario, que en esta temporada no entrara ningún puertorriqueño. Razón por la cual son muchos los fans del reality show que están totalmente en contra del trabajo que Mayer está realizando dentro de la casa en esta sexta temporada.

Dicho lo anterior, ante los contactos físicos de anoche, sí se espera que haya una sanción o llamado de atención para los participantes. Sin embargo, hay que señalar que ninguna de las faltas es considerada para una expulsión directa, ya que nadie golpeó a nadie.

A esta hora, ninguno de los involucrados ha sido expulsado de la casa, como sucedió con Carlos Gómez en la temporada de Maripily Rivera. Por lo tanto, lo más seguro es que esta noche durante la gala ambos reciban algún llamado de atención, sin mayor repercusión.

