Dictan sentencia contra Alfredo Adame por daño moral a Diana Golden

La Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitió una sentencia en la que declara al conductor y actor Alfredo Adame civilmente responsable por daño moral en perjuicio de la actriz Diana Golden.

El fallo judicial determina que diversas expresiones públicas de Adame vulneraron el honor, la dignidad y la integridad de Golden, excediendo los límites de la libertad de expresión.

Durante la emisión del programa ‘Sale el Sol’, la periodista Ana María Alvarado dio lectura a los lineamientos de la sentencia, los cuales establecen que la condición de personajes públicos no justifica el uso de comentarios ofensivos, misóginos o degradantes.

El tribunal subrayó que la libertad de expresión no puede utilizarse como escudo para violentar derechos fundamentales, como el respeto a la dignidad humana.

De acuerdo con lo explicado, las manifestaciones de Adame fueron calificadas como ilícitas, al constituir una agresión directa contra la reputación y el honor de la actriz.

Como parte de la medida de reparación del daño, se ordenó la difusión pública de esta resolución, con el objetivo de garantizar el respeto a la legalidad y sentar un precedente sobre la responsabilidad que conlleva la exposición mediática.

¡Alfredo Adame es DECLARADO responsable de DAÑO MORAL contra Diana Golden! ¿Qué OPINAS sobre esto? #SaleElSol🌞: https://t.co/cAaQ286NYR pic.twitter.com/AAMtYw87mZ — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) January 29, 2026

Contexto del conflicto

Este fallo se enmarca en una larga y polémica historia entre ambas figuras, que se hizo pública en octubre de 2020, cuando Golden rompió el silencio sobre la relación que mantuvo con Adame años atrás.

En ese momento, la actriz colombiana describió su vínculo como un “matrimonio tormentoso”, marcado por el control, los celos y episodios de violencia. Ambos estuvieron casados en la década de los 80 y el enlace duró unos tres meses.

Golden relató que el matrimonio no surgió de una relación amorosa, sino de una propuesta para aliviar su situación fiscal como actriz extranjera. Con el tiempo, aseguró que la dinámica se tornó tóxica y peligrosa, narrando episodios de agresión física, amenazas y abuso psicológico que finalmente la llevaron a huir y buscar apoyo legal.

La actriz afirmó que logró salir de esa situación gracias al respaldo de su familia y del productor Gregorio Walerstein, quien facilitó el acompañamiento jurídico para un proceso que concluyó en divorcio. Para Golden, la reciente sentencia por daño moral representa un reconocimiento judicial a la afectación sufrida y una advertencia clara sobre los límites del discurso público.

