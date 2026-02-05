Alfredo Adame lanza duras críticas contra ICE y Donald Trump durante charla con Adrián Marcelo

Alfredo Adame volvió al centro de la polémica durante su participación en una charla con Adrián Marcelo para YouTube, donde no solo protagonizó momentos controvertidos por sus acciones y comentarios personales, sino que también abordó un tema de alcance internacional: el trato que reciben los migrantes en Estados Unidos por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

A lo largo de la entrevista, el actor generó reacciones por distintos episodios, entre ellos un nuevo ataque verbal contra Andrea Legarreta, con quien mantiene una rivalidad desde hace años. Sin embargo, fue al cierre de la conversación cuando Adame desvió el foco hacia una crítica directa a las políticas migratorias estadounidenses y al presidente Donald Trump.

Durante el segmento final del contenido “Un porro con…”, Adame calificó como “lamentable” el actuar de ICE, señalando que, a su juicio, se realizan detenciones de manera violenta y arbitraria. “Creo que todos los seres humanos tienen derecho a transitar por cualquier parte del mundo”, expresó.

¿Qué dijo sobre Donald Trump?

El actor también lanzó fuertes declaraciones contra Donald Trump, a quien calificó como “dictador”. En ese contexto, sostuvo que, si la intención del gobierno estadounidense era frenar la migración, debía hacerlo cerrando las fronteras, pero no recurriendo a operativos contra personas que ya se encontraban en el país. “

Si ya están adentro, muchos de los que agarran tienen papeles y todo, ya es barbarie”, afirmó.

Adame fue más allá y comparó estas acciones con crímenes de lesa humanidad, al señalar que separar familias y detener a padres frente a sus hijos constituye un acto extremo de violencia. “Que los hijos vean cómo golpean a su papá… eso pasa de un simple delito a algo mucho más grave”, sostuvo durante la charla.

En su reflexión, recordó que desde su infancia era consciente de la presencia de trabajadores mexicanos en Estados Unidos, particularmente en ciudades como Los Ángeles, donde, según mencionó, la población mexicana ha crecido de manera considerable con el paso de los años.

Para Adame, las actuales acciones contra los migrantes resultan incongruentes y perjudiciales para el propio país.

“Se me hace barbárico lo que están haciendo y cómo lo hacen”, dijo al describir escenarios en los que, según él, los agentes actúan de forma desmedida al solicitar documentos y detener a las personas.

Incluso comparó la situación con la película ‘Un día sin mexicanos’, al sugerir que la ausencia de esta comunidad provocaría un colapso en Estados Unidos.

