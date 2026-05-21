Alfredo Adame explota contra Lupillo Rivera tras rechazar su reto de boxeo

El actor y estrella de reality Alfredo Adame no quita el dedo del renglón, y en su más reciente encuentro con los medios de comunicación, lanzó un nuevo ataque contra Lupillo Rivera en el que lo tacho de “cobarde” tras negarse a subir al ring en un combate de boxeo.

En una charla con la prensa mexicana, el ganador de “La Granja VIP” confirmó que el reto de boxeo en el Ring Royale que extendió a su excompañero de reality no se ha llevado a cabo debido a su falta de respuesta.

“No se quiere subir conmigo al ring. Es un cobardón”, declaró el expresentador de “Hoy” ante los medios de comunicación tras ser cuestionado sobre la posibilidad de volver a verlo en el evento de boxeo programado para el próximo mes de septiembre.

Incluso, destapó que Poncho de Nigris, organizador principal de Ring Royale, buscó al hermano de Jenni Rivera para ser uno de los participantes de la siguiente edición del evento.

Alfredo Adame aprovechó el espacio para extender una nueva invitación al intérprete de “Grandes Ligas” de culminar sus meses de enemistad pública con una pelea supervisada. “Ya van cuatro veces que le digo: ‘Órale, súbete’. Entonces, pues Lupillo, súbete conmigo al ring en septiembre”, sentenció.

Esta no es la primera vez que el famoso de 67 años se dirige a Lupillo Rivera con la intención de escalar sus diferencias. Su pelea mediática data de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo, donde protagonizaron una de las rivalidades más intensas y explosivas en la televisión.

“Si quieres, nos salimos ahorita en el callejón de aquí afuera y de una vez nos damos en la m*dre”, expresó en su momento. Esta disputa no haría más que escalar cuando concedió una entrevista a Javier Ceriani en la tachó al cantante como “un tipo bajo, vulgar, un pobre diablo y muerto de hambre”.

Seguir leyendo:

• Alfredo Adame opina sobre el arresto de Alberto del Río “El Patrón”

• Alfredo Adame revela si regresará a las telenovelas

• Alfredo Adame revela en entrevista con Yordi Rosado que vive con TDAH desde la niñez