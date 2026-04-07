Alfredo Adame opina sobre el arresto de Alberto del Río “El Patrón”

El presentador mexicano Alfredo Adame se sumó a la ola de usuarios que compartieron su reacción ante la detención de Alberto del Río “El Patrón” en San Luis Potosí por presunta violencia contra su esposa María del Carmen Rodríguez Lucero.

A través de sus historias de Instagram, el exparticipante de “La Casa de los Famosos” compartió un contundente mensaje en el que abordó la situación legal que atraviesa el luchador.

“Me llamaron loco”, escribió Alfredo Adame junto a una fotografía de Alberto Del Río detenido, acompañada de un meme del personaje ‘Thanos’, del Universo Cinematográfico de Marvel.

Con estas palabras, el actor aludió a los enfrentamientos y cruces de palabras que protagonizó junto a la estrella de la WWE durante su participación en el reality “La Granja VIP” en 2025, así como a las denuncias de reacciones violentas de su parte.

Uno de los momentos que más atención atrajo durante el programa de TV Azteca fue aquel en el que Alfredo Adame hizo mención de las amenazas de agresión física que recibió a manos de su compañero.

@lagranjavipmx ‘No pienso jugar tu juego’. 🔥 ElPatrón enfrenta a AlfredoAdame y lo nomina de frente. 😳 📺 LaGranjaVIP EN VIVO AHORA 🐓 Lunes a viernes 9:00 p.m. por AztecaUNO. Domingo La Gala 8:00 p.m. por Azteca UNO. 🌾 Transmisión 24/7 en DisneyPlus experiencia completa. ♬ sonido original – La Granja VIP – La Granja VIP

“En las últimas 3 semanas he escuchado 5 o 6 ocasiones de tu parte que me vas a tirar 3 dientes; eso no va a suceder porque primero te reviento el hocico antes de que me toques la cara”, dijo en ese entonces.

Sin embargo, la rivalidad entre Alfredo Adame y “El Patrón” se remonta a meses previos a su ingreso a “La Granja VIP”, cuando el denominado ‘Golden Boy’ hizo mención del historial legal de Del Río en Estados Unidos, donde también enfrentó acusaciones de violencia doméstica.

Lo que se sabe hasta ahora sobre la detención de Alberto del Río “El Patrón”

La noticia sobre el arresto de José Alberto Rodríguez trascendió durante la noche del pasado 6 de abril, cuando la Guardia Civil estatal confirmó una llamada de emergencia al 911 en la que María del Carmen Rodríguez Lucero, esposa del luchador, hizo una denuncia por abuso físico y verbal.

Dichas agresiones habrían quedado a la vista de las autoridades, quienes pusieron al famoso a disposición de la Fiscalía General del Estado en San Luis Potosí.

Pese a que en este momento se desconoce la situación jurídica de “El Patrón” y los posibles cargos formales que enfrentaría, la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes para dar seguimiento al caso.

Seguir leyendo:

• Alfredo Adame revela si regresará a las telenovelas

• Alfredo Adame revela en entrevista con Yordi Rosado que vive con TDAH desde la niñez

• Alfredo Adame se lanza en contra de Laura Zapata: “Es un asco que esté en La Casa de los Famosos”