California es el estado menos asequible de EE.UU., según un nuevo informe: qué gastos pesan más

California tiene la economía estatal más grande de Estados Unidos y salarios superiores al promedio nacional. Sin embargo, esos ingresos no siempre alcanzan para compensar el costo de vivir allí.

El ranking Best States 2026, publicado por U.S. News & World Report, colocó a California en el puesto 35 entre los 50 estados y en el último lugar tanto en asequibilidad como en la categoría más amplia de oportunidades. Esa clasificación considera un índice del costo de vida y otro de accesibilidad de la vivienda.

El resultado no significa que todos los residentes enfrenten exactamente la misma situación. Vivir en San Francisco, Los Ángeles, San Diego o una comunidad costera puede costar mucho más que hacerlo en determinadas zonas interiores. No obstante, varios datos oficiales confirman que, en promedio, California es el estado con los precios más elevados del país.

California tiene el nivel general de precios más alto de Estados Unidos

La Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, conocida como BEA, comparó los precios de bienes y servicios de todos los estados mediante sus paridades regionales de precios.

En 2024, California registró un índice de 110.7, el más alto entre los 50 estados. Esto indica que su nivel general de precios estaba aproximadamente un 10.7% por encima del promedio nacional. Hawaii quedó apenas detrás, con 110, y Nueva Jersey ocupó el tercer lugar, con 108.8.

La diferencia más pronunciada apareció en la vivienda. El índice de alquileres de California llegó a 154.3, lo que equivale a un nivel de precios aproximadamente 54% superior al promedio del país. La propia BEA señala que los alquileres suelen ser el principal factor que explica las diferencias en el costo de vida entre estados.

La vivienda es el gasto que más golpea a los californianos

Comprar una casa se ha vuelto especialmente difícil. La Oficina del Analista Legislativo de California estimó que una vivienda de precio intermedio cuesta alrededor de $775,000, más del doble que una propiedad comparable en el conjunto de Estados Unidos. También advirtió que el ingreso necesario para obtener una hipoteca aumentó más rápido que el ingreso familiar desde 2020.

El Census Bureau sitúa el valor mediano de las viviendas ocupadas por sus propietarios en California en $734,700, tomando como referencia el período 2020-2024. Los propietarios con hipoteca enfrentan costos mensuales medianos de aproximadamente $2,946, mientras que la renta bruta mediana alcanza los $2,036 mensuales.

Estos datos estatales esconden diferencias importantes. Las zonas costeras y las grandes áreas metropolitanas suelen presentar precios mucho más altos, mientras que algunas regiones interiores son relativamente más económicas.

Aun así, el problema alcanza a buena parte del estado. El informe citado señala que California considera “bajo ingreso” un salario individual de $100,000 en siete condados, entre ellos San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Santa Barbara y Orange.

El alquiler absorbe una parte elevada de los ingresos

El problema no afecta únicamente a quienes desean comprar una propiedad. Los inquilinos también destinan una proporción significativa de sus ingresos a la vivienda.

A nivel nacional, el alquiler bruto mediano —que incluye algunas tarifas de servicios— representó alrededor del 31% de los ingresos de los hogares arrendatarios en 2024. En California, el monto nominal del alquiler es considerablemente mayor que el promedio estadounidense.

Cuando una familia destina una parte tan elevada de sus ingresos a mantener un techo, dispone de menos dinero para alimentos, transporte, cuidado infantil, salud, ahorros y emergencias.

Además, las elevadas tasas hipotecarias y el crecimiento del precio de las propiedades han hecho que, en muchos condados, comprar resulte considerablemente más costoso que seguir rentando. Esta diferencia también reduce la movilidad, porque numerosos propietarios evitan vender una vivienda financiada con una tasa antigua y más baja.

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La electricidad también está entre las más caras del país

Otro gasto que pesa en el presupuesto es la energía doméstica. La Administración de Información Energética informó que California tuvo en 2025 el segundo precio promedio residencial de electricidad más alto de Estados Unidos, solo por detrás de Hawaii.

Durante los primeros cinco meses de 2026, el precio residencial promedio acumulado fue de aproximadamente 32 centavos por kilovatio-hora. En mayo llegó a unos 33.25 centavos.

La factura concreta depende del consumo, la empresa proveedora, el clima y el lugar de residencia. Sin embargo, las tarifas elevadas pueden generar una presión importante en hogares que necesitan utilizar aire acondicionado durante episodios de calor o calefacción eléctrica en invierno.

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La gasolina y el uso del automóvil suman presión

El transporte es otro componente central del costo de vida, especialmente en regiones donde resulta difícil desplazarse sin automóvil.

La Comisión de Energía de California explica que la gasolina suele costar más que en otros estados por varias razones: el mercado estatal de combustibles está relativamente aislado, se utiliza una mezcla especial para reducir la contaminación, existen costos asociados con programas ambientales y se aplican impuestos federales, estatales y locales.

En mayo de 2026, el precio promedio minorista de la gasolina en California llegó a $5.95 por galón, según la estimación publicada por la comisión estatal.

El impacto es particularmente fuerte en trabajadores que viven lejos de los centros de empleo o que deben trasladarse diariamente por autopistas. En el área metropolitana de Los Ángeles, vivienda, alimentación y transporte representaron en conjunto el 65.7% del presupuesto promedio de los hogares durante 2023-2024. El gasto anual promedio en transporte fue de $14,497 y más del 90% se relacionó con la compra y el mantenimiento de vehículos privados.

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Los alimentos completan el núcleo de los gastos familiares

Los alimentos también ocupan una parte considerable del presupuesto, aunque las fuentes oficiales consultadas muestran que la principal diferencia de California frente a otros estados se concentra en vivienda.

En el conjunto del país, las familias gastaron un promedio de $10,169 al año en alimentos durante 2024, alrededor de $847 mensuales. La vivienda y el transporte combinados absorbieron la mitad del gasto promedio de los hogares.

En las grandes ciudades californianas, el costo de comer fuera, comprar alimentos y pagar servicios puede intensificar el efecto de alquileres y gastos de movilidad elevados. Sin embargo, el nuevo ranking no ofrece un desglose que permita afirmar que los alimentos sean la causa principal del último puesto estatal.

Salarios altos, pero menor poder de compra

California mantiene ingresos nominales elevados. El informe citado señala que el ingreso mediano estatal supera los $100,000, frente a un promedio nacional de alrededor de $81,600. Aun así, esa ventaja se reduce cuando se ajusta por los precios de vivienda, servicios y transporte.

Ese contraste es la clave para interpretar el ranking: ganar más no necesariamente significa vivir con mayor holgura si los gastos básicos también son mucho más altos.

La BEA utiliza precisamente sus índices regionales para comparar el poder adquisitivo. California puede mostrar ingresos y consumo nominales elevados, pero una parte importante de esa diferencia desaparece después de ajustar las cifras por el costo local de los bienes y servicios.

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California conserva fortalezas pese al problema de asequibilidad

El estado no obtuvo malos resultados en todas las áreas. En el mismo ranking quedó séptimo en atención médica, sexto en calidad de la atención y quinto en salud pública. También apareció sexto en educación superior.

Estas fortalezas explican por qué California terminó en el puesto 35 general y no al final de toda la clasificación. Sin embargo, el último lugar en asequibilidad muestra que vivienda, energía y transporte continúan limitando las oportunidades de muchas familias, incluso cuando cuentan con salarios que parecerían elevados en otras regiones del país.

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