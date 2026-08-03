La inflación aprieta: cada vez más jóvenes optan por “citas baratas” para estirar su presupuesto

Para muchos estadounidenses, la elevada inflación está golpeando varias áreas de su vida, ya que no se trata solo de llegar a fin de mes reduciendo sus gastos discrecionales para cumplir con las obligaciones básicas como alimentos, servicios, alquiler, entre otros, sino también de seguir llevando una vida relativamente común mientras adapta su presupuesto, como en el caso de muchos jóvenes, a las citas románticas.

Salir actualmente, ya sea para compartir con amigos o conocer nuevas personas, se ha convertido en un duro golpe para el bolsillo, una actividad que para muchos ya se volvió ocasional; en algunos casos, muchas personas solteras están decidiendo no tener citas en este momento de altos precios o simplemente hacer las actividades lo más económicas posible.

A este fenómeno se le está denominando “dateflation”; al respecto de esta tendencia, Amy Chan, asesora de citas y autora de “Unsingle: How to Date Smarter and Create Love that Lasts” comentó que muchas personas están pasando apuros con la economía actual y son los hombres los que más se sienten avergonzados con esta situación por no poder invitar a una cita a un buen restaurante o un lugar lujoso.

Pero esta tendencia puede generar otros beneficios y no solo la abstención a seguir conociendo personas; con la “dateflation” puede ser un buen momento para usar la creatividad con actividades mucho más asequibles que permitan mayor conexión entre las personas sin necesidad del lujo y la ostentación para impresionar.

Por su parte, Damona Hoffman, asesora de citas y autora de “F the Fairy Tale: Rewrite the Dating Myths and Live Your Own Love Story” señaló que en muchos casos “la gente tiene criterios distintos para decidir a qué citas ir, y no solo se fijan en lo que harán, sino también en quién merece esa cita. Así que, si vas a tener una cita más cara, no lo harás en la primera ni en la segunda. Esperarás a ver si hay alguna posibilidad de que la relación prospere antes de invertir dinero en alguien”, aconsejó.

En este sentido, Chan advierte estar alerta ante las personas que en una primera cita suelen ser muy ostentosas, ya que puede tratarse de un “bombardeo de amor”. “Desconfía de quien se esmera demasiado en la primera cita. Puede que te impresione que te inviten a una cena extravagante. Nos han enseñado a interpretar eso como romántico, pero piénsalo bien. Ni siquiera te conocen todavía. Ese nivel de intensidad no se ha ganado con nada real entre ustedes. Es una actuación, y a menudo dice más sobre cómo quieren ser percibidos que sobre lo que sienten por ti”, dijo.

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