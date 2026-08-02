Salario mínimo en California aumenta a $17.40 por hora en 2027

A $17.40 dólares por hora se incrementará a partir del 1 de enero de 2027 el salario mínimo para los trabajadores en California, anunció el gobernador Gavin Newsom en un comunicado.

En un comunicado, el gobierno de Newsom dijo que se espera que el salario mínimo estatal tenga un incremento de 50 centavos sobre el salario mínimo actual de $16.90 dólares por hora, que es casi dos veces y media más que el mínimo federal de $7.25 dólares por hora.

Un trabajador que labore 40 horas a la semana, tendría la oportunidad a partir del 1 de enero de 2027 de percibir $20 dólares adicionales gracias al salario mínimo anunciado por Newsom.

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“Durante años, Donald Trump y los republicanos han bloqueado los esfuerzos por aumentar el salario mínimo federal, mientras otorgaban beneficios fiscales a multimillonarios y grandes corporaciones”, declaró Newsom.

“California ha optado por un camino diferente: uno que recompensa el trabajo, impulsa la economía y prioriza a las familias trabajadoras. Creemos que si trabajas duro, mereces un salario digno. Ellos piensan que $7.25 dólares la hora son suficientes. Nosotros no”, agregó el gobernador de California.

Newsom, en su anuncio, arremetió contra la administración Trump y contra los republicanos al reiterar que el salario mínimo federal se mantiene en el mismo rango por más de 17 años desde 2009.

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Representa el periodo más largo en el que el salario mínimo federal ha permanecido sin aumento desde que se adoptó en 1938. Durante los 17 años, la inflación ha elevado drásticamente el costo de vida para las familias trabajadoras.

En California, gran parte de las ciudades y condados tienen sus respectivos salarios mínimos más altos que el actual pago mínimo estatal y el proyectado para 2027.

Algunos de los empleos que tienen salarios mínimos superiores son los que reciben trabajadores de restaurantes de comida rápida, que desde el 1 de abril de 2024 han ganado un mínimo de $20 dólares por hora bajo una ley estatal firmada por Gavin Newsom.

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Con la ley estatal, el aumento al salario mínimo estatal es automático y se ajusta anualmente de acuerdo con la tasa de inflación, en combinación con los aranceles impuestos por Donald Trump y a la guerra contra Irán, que han impactado en la economía de los consumidores.

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