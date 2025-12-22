Salario mínimo de California aumenta a $16.90 por hora en 2026

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo de California tendrá un aumento de 40 centavos, para quedar en $16.90 dólares por hora.

El incremento al salario mínimo es parte de un proceso legalmente obligatorio que se puso en marcha hace casi una década.

Además del aumento a nivel estatal, varias ciudades y condados de California también tienen programado un aumento en sus respectivos salarios desde el primer día del año próximo.

En 2016, el entonces gobernador Jerry Brown firmó una ley que aumentó el salario mínimo de California de $10.50 a $15 dólares por hora y requirió ajustes anuales por inflación.

“La tarifa actual de $16.50 dólares por hora sugiere que un trabajador con salario mínimo necesita trabajar 98 horas por semana para poder pagar el alquiler de una habitación a un precio justo de mercado en California”, dijo la Coalición Nacional de Vivienda para Bajos Ingresos, según CalMatters.

El ajuste de 40 centavos por cada hora de trabajo fue calculado en agosto por el Departamento de Finanzas de California como parte de su revisión anual del salario mínimo requerida por la ley estatal.

California está entre los 19 estados que tienen aumento en su salario mínimo en 2026, junto con Arizona, Colorado, Connecticut, Hawaii, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Rhode Island, Dakota del Sur, Vermont, Virginia y Washington.

En el país, California tendrá el cuarto salario mínimo más alto, detrás de Washington D.C., que tiene un salario mínimo de $17.95 dólares por hora; Oregon ($17.13 dólares por hora) y Connecticut ($16.94 dólares por hora).

En 2026, algunas ciudades de California tendrán ajustes en sus respectivos salarios mínimos a partir del 1 de enero, después de que algunas localidades tuvieran incrementos el 1 de julio de 2025, de acuerdo con el Centro Laboral de la Universidad de California Berkeley:

Salarios mínimos por hora en ciudades a partir del 1 de enero de 2026:

Belmont : $18.95 dólares

: $18.95 dólares Burlingame : $17.86 dólares

: $17.86 dólares Cupertino : $18.70 dólares

: $18.70 dólares Daly City : $17.50 dólares

: $17.50 dólares East Palo Alto : $17.90 dólares

: $17.90 dólares El Cerrito : $18.82 dólares

: $18.82 dólares Foster City : $17.85 dólares

: $17.85 dólares Half Moon Bay : $17.91 dólares

: $17.91 dólares Hayward : $17.79 dólares (pequeños empleadores: $16.90 dólares)

: $17.79 dólares (pequeños empleadores: $16.90 dólares) Los Altos : $18.70 dólares

: $18.70 dólares Menlo Park : $17.55 dólares

: $17.55 dólares Mountain View : $19.70 dólares

: $19.70 dólares Novato : $17.46 dólares (Negocios grandes: $17.73; negocios pequeños: $16.90)

: $17.46 dólares (Negocios grandes: $17.73; negocios pequeños: $16.90) Oakland : $17.34 dólares

: $17.34 dólares Palo Alto : $18.70 dólares

: $18.70 dólares Petaluma : $18.31 dólares

: $18.31 dólares Redwood City : $18.65 dólares

: $18.65 dólares Richmond : $19.18 dólares

: $19.18 dólares San Carlos : $17.75 dólares

: $17.75 dólares San Diego : $17.75 dólares

: $17.75 dólares San José : $18.45 dólares

: $18.45 dólares San Mateo : $18.60 dólares

: $18.60 dólares Condado de San Mateo (no incorporado) : $17.95 dólares

: $17.95 dólares Santa Clara : $18.70 dólares

: $18.70 dólares Santa Rosa : $18.21 dólares

: $18.21 dólares Sonoma : $18.47 dólares (pequeños empleadores: $17.38 dólares)

: $18.47 dólares (pequeños empleadores: $17.38 dólares) South San Francisco : $18.15 dólares

: $18.15 dólares Sunnyvale : $19.50 dólares

: $19.50 dólares West Hollywood: $20.25 dólares

Los trabajadores de ciertos sectores tienen salarios mínimos específicos.

Los empleados de restaurantes de comida rápida de grandes cadenas perciben salarios de al menos $20 dólares la hora desde 2024, según la ley estatal.

En cuanto a los trabajadores del sector sanitario tienen incrementos escalonados que eventualmente alcanzarán los $25 dólares por hora. Actualmente, la mayoría percibe entre $18 y $24 dólares por hora, dependiendo del tipo de establecimiento.

