PIB de EE.UU. creció a una tasa anual del 1.5% en el segundo trimestre de este año

Este jueves 30 de julio del 2026, el Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que el Producto Interno Bruto (PIB) del país creció a una tasa anualizada del 1.5% durante el segundo trimestre de este año, una de las cifras más débiles esperadas por los economistas en medio de una incertidumbre en torno al conflicto en Oriente Medio que ha provocado el encarecimiento de los precios de la energía y ha frenado el crecimiento de los últimos meses.

Aunque la economía estadounidense se ha mostrado resiliente, los economistas esperaban un aumento del 2.1% para el segundo trimestre como lo hubo en los primeros tres meses del año; sin embargo, el impacto que ha tenido el cierre del estrecho de Ormuz sobre el mercado petrolero amenaza con un estancamiento de continuar las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Si bien, según la Oficina de Análisis Económico, los consumidores continúan gastando a un ritmo considerable, los elevados precios, en especial de la gasolina, han frenado el presupuesto del promedio de los hogares estadounidenses, donde el impacto se siente mayormente en las familias de bajos ingresos.

Al respecto, Thomas Ryan, economista senior de Capital Economics, comentó que “aún no está claro si los consumidores podrán absorber otro golpe ahora que los precios minoristas de la gasolina han vuelto a subir por encima de los $4 dólares el galón”, dijo en una nota a los inversores.

En este sentido, un informe de Oxford Economics señala que, con el aumento de los precios de la gasolina nuevamente, “la restricción de los ingresos reales ejercerá una nueva presión sobre el gasto de los consumidores en la segunda mitad del año”.

Por su parte, el indicador favorito de la Reserva Federal también fue publicado este jueves; según el informe del Departamento de Comercio, el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) subió un 3.7% interanual en julio en comparación con el mes de junio de 2025, pero inferior al 4.1% de mayo.

En cuanto a los precios al consumidor subyacentes, que excluyen los costos de alimentos y energía, los alimentos y la energía aumentaron un 3.3% interanual respecto al 3.4% de mayo. “El informe de junio sobre el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) no mostró el mismo enfriamiento que se reflejó en el informe del IPC a principios de este mes”, destacó Bret Kenwell, analista de inversiones en EE. UU. de eToro.

“Mientras las tensiones sigan impulsando al alza los precios del petróleo, los consumidores podrían enfrentarse a una mayor presión en las gasolineras, mientras los mercados lidian con un panorama inflacionario más complejo”, agregó Kenwell.

Sigue leyendo: