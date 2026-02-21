Motor nuevo, ¿kilometraje en cero? Te contamos todo

Sustituir el motor de un vehículo puede devolverle potencia, eficiencia e incluso prolongar su vida útil. Sin embargo, hay una pregunta que surge casi de inmediato cuando se realiza este tipo de reparación mayor: ¿El millaje vuelve a cero? La respuesta, aunque sencilla, suele estar rodeada de confusión y mitos que conviene aclarar.

El kilometraje que marca el tablero no está ligado exclusivamente al motor. Aunque el propulsor es una de las piezas centrales del funcionamiento del auto, el odómetro mide la distancia total que ha recorrido el vehículo completo desde que salió de fábrica.

Es decir, refleja la historia acumulada del chasis, la transmisión, la suspensión, el sistema de frenos y todos los demás componentes que han estado en movimiento durante su uso.

El odómetro y su verdadera función

El odómetro es el instrumento encargado de registrar los kilómetros recorridos. En los autos modernos, este dato se almacena electrónicamente y forma parte de los sistemas digitales del vehículo.

Su función principal es servir como referencia para el mantenimiento: cambios de aceite, reemplazo de filtros, revisión de frenos o sustitución de llantas se programan según el millaje.

También cumple un papel determinante en el mercado de autos usados. El número que aparece en el tablero influye directamente en la percepción del desgaste general y, por lo tanto, en el valor de reventa. Un vehículo con 120,000 millas no se evalúa igual que uno con 40,000, incluso si ambos tienen motores en buen estado.

Por eso es importante entender que instalar un motor nuevo o reconstruido no altera automáticamente esa cifra. El odómetro sigue marcando la distancia real recorrida por el conjunto del vehículo.

Motor nuevo no significa kilometraje cero

Existe la creencia de que cambiar el motor “reinicia” la vida del auto. Es una comparación tentadora, pero incorrecta. Si se reemplaza el motor, el vehículo puede ganar en rendimiento o confiabilidad mecánica, pero el resto de sus componentes conserva el desgaste acumulado.

Pensar que el odómetro debería volver a cero tras un cambio de motor sería como asumir que un atleta rejuvenece por reemplazar una parte de su equipo. El chasis, la estructura y otros sistemas continúan teniendo el mismo historial de uso.

De hecho, modificar el odómetro para reflejar menos kilómetros es ilegal en Estados Unidos bajo la ley federal 49 USC 32703. Las sanciones pueden alcanzar hasta $10,000 dólares por cada infracción, además de posibles consecuencias penales. Esta normativa busca proteger a los compradores y garantizar transparencia en las transacciones.

Riesgos de manipular el millaje

Alterar el kilometraje no solo implica un riesgo legal, también puede generar problemas financieros y de reputación. Un comprador informado puede detectar inconsistencias al comparar las lecturas actuales con registros de mantenimiento previos o inspecciones técnicas.

Existen servicios especializados de historial vehicular que muestran reportes cronológicos de millaje. Si en algún punto la cifra disminuye de manera sospechosa, la alerta es inmediata. Además, talleres con herramientas de diagnóstico pueden revisar la información almacenada en la unidad de control electrónico, donde también se registran datos relacionados con el uso del auto.

Un odómetro manipulado puede traducirse en reparaciones inesperadas para el nuevo propietario, ya que el desgaste real no coincidirá con el mostrado en el tablero.

Cómo documentar correctamente el cambio de motor

Si decides reemplazar el motor, lo más recomendable es conservar toda la documentación del proceso. Facturas, número de serie del nuevo motor y registro del kilometraje al momento de la instalación son datos clave. Esta información no solo aporta transparencia, también puede aumentar la confianza de un futuro comprador.

Es importante aclarar que un motor nuevo puede mejorar el desempeño, pero no convierte al auto en uno “cero kilómetros”. Componentes como la transmisión, la dirección, la suspensión o el sistema eléctrico continúan acumulando desgaste con el paso del tiempo y el uso.

En términos de valor de reventa, el impacto dependerá del estado general del vehículo y de la calidad del trabajo realizado. Un motor recién instalado puede ser un punto a favor, pero el historial completo seguirá siendo determinante.

