Una aerolínea permite viajar con acompañante casi gratis todo el 2027: cómo conseguir el beneficio

El Companion Pass de Southwest permite elegir a una persona para que viaje contigo sin pagar la tarifa aérea cada vez que vuelas. El beneficio puede usarse incluso cuando compras tu propio boleto con puntos, aunque el acompañante debe pagar impuestos y tasas.

Viajar de a dos puede costar casi el doble, pero Southwest tiene uno de los beneficios más valiosos entre los programas de fidelidad de las aerolíneas de Estados Unidos: el Companion Pass.

Quien consigue este pase puede designar a una persona para que vuele con él o ella sin pagar la tarifa aérea cada vez que compra un boleto o lo canjea con puntos. El acompañante solo debe abonar los impuestos y tasas correspondientes, que parten de $5.60 por tramo en vuelos domésticos.

No es una promoción de una sola vez. Si se obtiene por la vía regular, el beneficio dura durante lo que resta del año calendario en el que se consigue y durante todo el año siguiente.

Eso significa que alguien que alcance los requisitos antes del 31 de diciembre de 2026 podrá utilizar el pase durante lo que quede de 2026 y durante todo 2027.

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Qué es el Companion Pass de Southwest

El funcionamiento es bastante sencillo. Primero, el titular del pase reserva su propio vuelo en Southwest. Puede pagarlo con dinero o con puntos Rapid Rewards.

Después agrega a su acompañante desde la cuenta de Rapid Rewards. La segunda persona viaja en el mismo vuelo sin pagar la tarifa aérea, aunque sí debe abonar los impuestos y cargos gubernamentales correspondientes.

No existe un límite establecido de veces que puede utilizarse mientras el pase esté vigente. La condición principal es que haya un asiento disponible en ese vuelo y que ambos viajen juntos. Southwest no establece fechas bloqueadas específicas para el Companion Pass.

Cómo conseguir el Companion Pass en 2026

Southwest ofrece dos caminos para alcanzar el beneficio durante un mismo año calendario:

Completar 100 vuelos de ida que califiquen .

. Acumular 135,000 puntos que califiquen para Companion Pass.

No alcanza con tener 135,000 puntos cualquiera dentro de la cuenta. Deben ser puntos que Southwest considere válidos específicamente para alcanzar el Companion Pass.

Para la mayoría de los viajeros, la vía de los puntos es mucho más realista que volar 100 segmentos en un año.

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Qué puntos sí cuentan

Entre las actividades que pueden sumar para alcanzar los 135,000 puntos están los vuelos elegibles operados por Southwest, puntos obtenidos con las tarjetas Rapid Rewards y determinados puntos base generados a través de socios del programa.

También pueden contar estadías en hoteles y alquileres de autos de socios cuando cumplen las condiciones del programa y se acreditan dentro del año correspondiente.

Los titulares de ciertas tarjetas Southwest Rapid Rewards reciben además 10,000 puntos calificables para Companion Pass al comienzo de cada año calendario, siempre que la tarjeta esté a su nombre y cumpla las condiciones establecidas.

Eso no equivale automáticamente a 10,000 puntos que puedan gastarse en vuelos: se trata de un impulso específico para ayudar a alcanzar el requisito del Companion Pass.

Puedes ver: Cómo ahorrar en tu próximo viaje.

Qué puntos no cuentan para obtenerlo

No todo lo que aparece en una cuenta Rapid Rewards sirve para alcanzar el pase. Southwest excluye, entre otros, los puntos comprados, los transferidos entre miembros y determinados puntos convertidos desde otros programas de lealtad. Tampoco cuentan como vuelos calificables los viajes pagados íntegramente con puntos Rapid Rewards.

Sí hay una diferencia importante con las reservas Cash + Points: desde 2025, la parte pagada en efectivo puede generar puntos que califican para Companion Pass, siempre que la reserva cumpla las condiciones del programa.

Por qué importa conseguirlo antes de terminar el año

El momento en que se alcanza el requisito puede cambiar mucho el valor del beneficio. Si una persona obtiene el Companion Pass en diciembre de 2026, podrá usarlo durante lo que reste de diciembre y durante todo 2027. Pero, si no alcanza los requisitos hasta enero de 2027, tendrá que volver a construir la calificación dentro del nuevo año calendario.

Por eso, quienes estén relativamente cerca de los 135,000 puntos deberían revisar con tiempo qué actividades todavía pueden acreditarse antes del 31 de diciembre.

Hay otro detalle importante: los puntos obtenidos con tarjetas de crédito cuentan según la fecha en que se acreditan en Rapid Rewards, no necesariamente según el día en que se hizo la compra. Una compra realizada a fin de diciembre puede aparecer recién en el estado de cuenta de enero y, en ese caso, contar para el año siguiente.

Puedes ver: Claves para viajar desde Estados Unidos y ahorrar en vuelos y hoteles.

¿Se puede cambiar de acompañante?

Sí. Southwest permite cambiar a la persona designada hasta tres veces por año calendario mientras el Companion Pass siga vigente. Antes de hacer el cambio hay que cancelar cualquier reserva pendiente que tenga al acompañante anterior.

El nuevo acompañante puede gestionarse desde la cuenta de Southwest o desde la aplicación. La aerolínea advierte que algunos cambios pueden necesitar tiempo de procesamiento, por lo que conviene no dejarlo para último momento.

Cómo reservar el pasaje del acompañante

Una vez que el titular tiene el Companion Pass activo, el proceso funciona así:

Primero reserva su propio vuelo e incluye su número de Rapid Rewards.

Después entra en My Trips dentro de su cuenta, busca la reserva y selecciona la opción Add Companion .

dentro de su cuenta, busca la reserva y selecciona la opción . Southwest crea entonces una reserva separada para la persona designada, vinculada al mismo vuelo. Para completarla solo deben pagarse los impuestos y tasas correspondientes.

El acompañante no puede volar solo utilizando el beneficio: debe viajar con el titular del Companion Pass en el mismo vuelo.

¿Realmente el segundo pasajero viaja gratis?

En términos de tarifa aérea, sí. Southwest no cobra la tarifa del boleto al acompañante cuando se utiliza correctamente el Companion Pass. Pero no significa costo cero absoluto, porque continúan aplicándose impuestos y tasas gubernamentales o aeroportuarias.

En un vuelo doméstico dentro de Estados Unidos, esos cargos parten de $5.60 por tramo, aunque pueden ser bastante mayores en determinadas rutas internacionales. Para una pareja o una familia que vuela varias veces al año, el ahorro puede ser considerable.

Si el titular compra un vuelo de $400 y utiliza el pase para su acompañante, la segunda persona podría evitar pagar prácticamente esos $400 de tarifa. Repetido varias veces durante un año, el valor del beneficio puede superar con facilidad los $1,000.

No confundir el pase regular con promociones temporales

Southwest también lanza ocasionalmente promociones que permiten obtener un Companion Pass temporal con requisitos mucho más fáciles.

Por ejemplo, en agosto de 2026 ofreció una promoción en la que determinados miembros podían conseguir un pase válido entre enero y marzo de 2027 después de registrarse, comprar un viaje elegible y volarlo dentro del período establecido. Esa inscripción ya finalizó.

El beneficio permanente es diferente: requiere alcanzar los 100 vuelos o 135,000 puntos calificables, pero puede durar más de un año dependiendo del momento en que se obtenga.

Para quién puede valer realmente la pena

El Companion Pass tiene especialmente sentido para quienes viajan habitualmente con la misma persona: parejas, padres e hijos, familiares o amigos que suelen compartir vacaciones.

También puede ser atractivo para quienes ya concentran buena parte de sus vuelos y gastos en Southwest. En ese caso, alcanzar los puntos necesarios no implica necesariamente empezar desde cero.

En cambio, perseguir 135,000 puntos solo para conseguir el pase puede no tener sentido si Southwest casi no vuela desde tu aeropuerto o si sus rutas no coinciden con los destinos que utilizas.

Antes de cambiar de aerolínea o contratar productos financieros únicamente por las millas, conviene hacer una cuenta mucho más sencilla: cuántos vuelos de Southwest realmente harías con ese acompañante durante el próximo año.