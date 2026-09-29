Los precios de los boletos de avión alcanzan su nivel más alto en 10 años: cómo ahorrar en tu próximo viaje

Las vacaciones de fin de año suelen ser una oportunidad para reunirse con la familia, escapar del frío o simplemente tomarse unos días de descanso. Este año, sin embargo, organizar ese viaje podría exigir más planificación. El precio del combustible está presionando las tarifas y elegir mal la fecha podría costar cientos de dólares adicionales.

El comparador de vuelos Hopper estima que un boleto de avión nacional de ida y vuelta para Acción de Gracias cuesta actualmente un promedio de $402 dólares. Son $95 dólares más que durante el mismo periodo del año pasado.

Para Navidad, el panorama tampoco es alentador: los vuelos nacionales de ida y vuelta tienen un precio promedio de $452 dólares, unos $85 dólares más que en 2025. Hopper señala además que las tarifas de vuelos nacionales de ida y vuelta han aumentado 31% respecto al mismo periodo del año anterior.

“Los elevados precios del combustible para aviones durante los últimos meses, debido al conflicto en Irán, han contribuido a que las tarifas aéreas para el Día de Acción de Gracias y Navidad alcancen máximos de los últimos 10 años”, señaló Hopper.

El combustible encarece los boletos de avión

El conflicto en Medio Oriente ha afectado el suministro de petróleo de la región. La menor disponibilidad ha presionado el precio del crudo y, con ello, el costo de productos derivados como el combustible para aviones y el diésel.

El combustible puede representar hasta 30% de los costos operativos de una aerolínea, según analistas de la industria. Antes del inicio de la guerra con Irán, el precio promedio mundial del combustible para aviones rondaba los $99 dólares por barril, de acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

El precio llegó a $209 dólares por barril en abril y se ubicó en alrededor de $195 dólares a mediados de septiembre, según datos de S&P Global Energy Platts citados por IATA.

“Cuando se observa que ese coste se duplica con creces, es inevitable que los precios tengan que subir para compensarlo”, declaró Hayley Berg, economista de Hopper, a CBS News.

El petróleo Brent, referencia internacional, superó brevemente los $101 dólares por barril el lunes, antes de retroceder a $97.83 dólares. Antes de la guerra, el mismo barril se cotizaba alrededor de $72 dólares.

Cómo ahorrar en los vuelos de vacaciones

Con las tarifas todavía bajo presión, cambiar algunos planes puede representar un ahorro importante. Una de las primeras recomendaciones es ser flexible con el destino. Si el objetivo es disfrutar de clima cálido, por ejemplo, conviene comparar ciudades diferentes que ofrezcan una experiencia parecida. Berg recomienda buscar alternativas antes de concentrarse en un solo destino.

“Busca diferentes destinos que ofrezcan una experiencia similar”, aconseja Berg. La especialista agregó que esa estrategia puede ahorrar cientos de dólares en un boleto de ida y vuelta.

También conviene reservar antes de Halloween. La recomendación aplica tanto para Acción de Gracias como para Navidad, debido a que no se espera una reducción significativa de las tarifas conforme se acerquen las fiestas.

Otro punto importante es elegir cuidadosamente los días de viaje. Para Acción de Gracias, que este año se celebrará el 26 de noviembre, Berg recomienda volar el lunes o martes anteriores en lugar del miércoles, cuando se espera una mayor cantidad de viajeros.

Para el regreso, una alternativa es evitar el domingo 29 de noviembre. “Puedes viajar el Viernes Negro, el sábado por la mañana, el lunes o el martes, pero pagarás $250 dólares más por billete de ida y vuelta si vuelas el domingo”, declaró Berg.

La misma estrategia puede aplicarse durante Navidad. Para reducir el costo, recomienda evitar los días 18, 19 y 20 de diciembre, además del domingo 27 de diciembre, cuando se espera una mayor demanda.

Los viajeros que tengan fechas flexibles todavía pueden encontrar diferencias importantes entre una combinación de días y otra. Revisar varias fechas, comparar destinos y reservar con anticipación puede marcar una diferencia considerable cuando las tarifas están bajo presión.

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