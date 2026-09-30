Seguro Social: quiénes recibirán primero su pago de octubre

El calendario de beneficios cambia con la llegada de octubre y algunos beneficiarios no tendrán que esperar hasta las rondas de mitad de mes para recibir su dinero. Durante los primeros días habrá dos depósitos distintos, por lo que es importante identificar cuál corresponde a cada programa.

El primer pago de octubre llegará el jueves 1 de octubre, cuando la Administración del Seguro Social (SSA) distribuya los beneficios del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI). Un día después, el viernes 2 de octubre, comenzará otra ronda de pagos del Seguro Social para dos grupos específicos.

Te ofrecemos más detalles para que identifiques si perteneces a alguno de esos grupos y qué podrías esperar.

¿Quiénes recibirán el pago del SSI el jueves 1 de octubre?

El SSI está dirigido a determinados estadounidenses con ingresos y recursos limitados que tienen 65 años o más, son ciegos o tienen una discapacidad. A diferencia de los beneficios del Seguro Social, la elegibilidad para este programa se basa principalmente en las necesidades económicas y no en el historial laboral.

De acuerdo con las estadísticas más recientes de la SSA, el pago mensual promedio del SSI fue de $738.73 dólares. Esta cifra corresponde al promedio de los pagos administrados a nivel federal y puede variar según las circunstancias de cada beneficiario.

Las personas que reciben SSI y también algún beneficio del Seguro Social pueden recibir dos depósitos durante estos primeros días de octubre. El pago correspondiente al SSI llegará el jueves 1, mientras que el beneficio del Seguro Social está programado para el viernes 2.

¿Quiénes recibirán el Seguro Social el viernes 2 de octubre?

El segundo pago del mes corresponde a dos grupos. Por un lado, recibirán sus beneficios las personas que comenzaron a recibir pagos del Seguro Social antes de mayo de 1997.

El mismo viernes también está programado el pago del Seguro Social para quienes reciben simultáneamente un beneficio del Seguro Social y SSI. En estos casos, el pago de SSI correspondiente a octubre llegará el jueves 1, mientras que el beneficio del Seguro Social se depositará el viernes 2.

Estos beneficiarios normalmente reciben su pago del Seguro Social el tercer día del mes. Sin embargo, el calendario de octubre adelanta la fecha porque el 3 de octubre de 2026 cae en sábado, un día no laborable para efectos del calendario de pagos de la SSA.

¿Cuánto reciben en promedio los beneficiarios del Seguro Social?

Los pagos mensuales varían según el tipo de beneficio y el historial de cada persona. Las estadísticas de la SSA muestran los siguientes promedios:

Jubilación: $2,033.27 dólares al mes .

. Discapacidad: $1,498.94 dólares.

Sobrevivientes: $1,635.70 dólares.

En conjunto, la SSA registra poco más de 71 millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos. Sin embargo, el monto que recibe cada persona depende de su situación particular y del tipo de beneficio que tenga aprobado.

¿Cuándo llegarán los siguientes pagos de octubre?

Después de los depósitos del 1 y 2 de octubre, el calendario continuará con los pagos distribuidos los miércoles, de acuerdo con la fecha de nacimiento de la persona cuyo historial laboral determina el beneficio.

Las fechas de octubre quedan de la siguiente manera:

Miércoles 14 de octubre : beneficiarios nacidos entre el día 1 y el 10 de cualquier mes.

: beneficiarios nacidos entre el día 1 y el 10 de cualquier mes. Miércoles 21 de octubre : beneficiarios nacidos entre el día 11 y el 20.

: beneficiarios nacidos entre el día 11 y el 20. Miércoles 28 de octubre: beneficiarios nacidos entre el día 21 y el 31.

Cuando una persona recibe beneficios basados en el historial laboral de otra, la SSA utiliza la fecha de nacimiento de esa persona para establecer el día de pago.

En octubre se conocerá el COLA del Seguro Social para 2027

Octubre también será importante para los beneficiarios por otro motivo. La SSA tiene previsto anunciar el ajuste por costo de vida (COLA) de 2027 el miércoles 14 de octubre, después de que se conozcan los datos de inflación de septiembre.

La cifra oficial todavía no está definida. La Liga de Ciudadanos Mayores (TSCL) proyecta actualmente un aumento de 3.5% para 2027, pero se trata de una estimación y no del porcentaje definitivo.

El nuevo ajuste se aplicaría a los beneficios correspondientes a 2027. Por ello, los beneficiarios deberán esperar al anuncio oficial antes de conocer cuánto podría cambiar su pago mensual.

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