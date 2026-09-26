Seguro Social: ¿habrá pago de beneficios esta semana?

Para algunos beneficiarios del Seguro Social, el cambio de mes puede generar una duda importante: si todavía queda algún depósito pendiente antes de comenzar octubre. En esta ocasión, quienes estén esperando un pago de septiembre ya pueden dejar atrás esa preocupación, pero la próxima semana traerá nuevas fechas que conviene tener presentes.

Los pagos regulares correspondientes a septiembre ya terminaron. La última ronda del calendario mensual se realizó el miércoles 23 de septiembre, cuando recibieron sus beneficios las personas con fecha de nacimiento entre el día 21 y el 31 de cualquier mes.

A partir de ahora, la Administración del Seguro Social (SSA) comenzará con los pagos correspondientes a octubre.

¿Quiénes recibirán pagos del Seguro Social la próxima semana?

El primer depósito de octubre llegará el jueves 1 de octubre. Ese día está programado el pago del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), un programa destinado a determinadas personas con ingresos y recursos limitados que son mayores de 65 años, ciegas o tienen una discapacidad.

Las personas que reciben SSI y, además, algún beneficio del Seguro Social también recibirán su pago de SSI ese jueves. Esto incluye beneficios por jubilación, sobrevivientes, familiares, cónyuges, excónyuges o del Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI). La SSA establece que los pagos de SSI normalmente se realizan el primer día del mes.

Un día después, el viernes 2 de octubre, llegará otra ronda de beneficios. En esta fecha recibirán su dinero las personas que comenzaron a recibir sus beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997.

También corresponde el pago del Seguro Social a quienes reciben simultáneamente SSI y algún beneficio del Seguro Social. En estos casos, el pago del SSI llega el primer día del mes, mientras que el beneficio del Seguro Social se distribuye el tercer día, de acuerdo con las reglas de la SSA.

¿Cuándo llegarán los siguientes pagos de octubre?

Después de los depósitos del 1 y 2 de octubre, el calendario continuará con los pagos de jubilación, sobrevivientes y SSDI distribuidos en los miércoles siguientes. La SSA utiliza la fecha de nacimiento de la persona cuyo historial laboral determina el beneficio para establecer el día correspondiente.

Quienes nacieron entre el día 1 y el 10 reciben su dinero el segundo miércoles del mes .

. Las personas nacidas entre el 11 y el 20 reciben el pago el tercer miércoles .

. Quienes cumplen años entre el 21 y el 31 lo reciben el cuarto miércoles.

En octubre de 2026, las fechas quedan de la siguiente manera:

Jueves 1 de octubre : pago de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

: pago de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Viernes 2 de octubre : beneficios de quienes comenzaron a recibir pagos del Seguro Social antes de mayo de 1997, además de los beneficios del Seguro Social para quienes reciben SSI y otro beneficio.

: beneficios de quienes comenzaron a recibir pagos del Seguro Social antes de mayo de 1997, además de los beneficios del Seguro Social para quienes reciben SSI y otro beneficio. Miércoles 14 de octubre : beneficiarios nacidos entre el día 1 y el 10.

: beneficiarios nacidos entre el día 1 y el 10. Miércoles 21 de octubre : beneficiarios nacidos entre el día 11 y el 20.

: beneficiarios nacidos entre el día 11 y el 20. Miércoles 28 de octubre : beneficiarios nacidos entre el día 21 y el 31.

: beneficiarios nacidos entre el día 21 y el 31. Viernes 30 de octubre: pago de SSI correspondiente a noviembre.

Este último depósito merece atención: aunque se realizará en octubre, corresponde al beneficio de SSI de noviembre, debido a que el 1 de noviembre de 2026 cae en domingo. La SSA adelanta los pagos cuando la fecha habitual cae en fin de semana o en un feriado federal.

¿Cómo recibirán los beneficiarios su dinero?

Los beneficios se entregan principalmente mediante métodos electrónicos. Por eso, quienes todavía esperan recibir un cheque enviado por correo deben revisar su forma de pago y actualizarla si es necesario.

La SSA también permite consultar el calendario individual de pagos mediante la cuenta de “Mi Seguro Social”. La fecha exacta depende del tipo de beneficio y, en muchos casos, de la fecha de nacimiento de la persona cuyo registro laboral se utiliza para calcular el beneficio.

Para quienes estén esperando dinero la próxima semana, lo más importante es no confundir el calendario de septiembre con el de octubre. Los pagos de septiembre ya concluyeron; ahora comienzan las nuevas rondas, primero para los beneficiarios de SSI y después para determinados grupos del Seguro Social.

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