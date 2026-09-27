Seguro Social podría suspender pagos si no respondes a esta verificación: quiénes pueden recibir una visita

Algunos beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos pueden recibir una solicitud de verificación de la Administración del Seguro Social (SSA) para confirmar su identidad, domicilio y que continúan siendo elegibles para cobrar sus prestaciones.

En determinados casos, ese procedimiento puede llegar hasta una entrevista presencial en la residencia del beneficiario. Sin embargo, esto no significa que la SSA vaya a recorrer de manera generalizada las casas de todos los jubilados ni que exista una nueva inspección domiciliaria para todos los beneficiarios a partir de octubre.

Los controles forman parte de programas específicos de integridad que la agencia mantiene desde hace años y que fueron actualizados durante 2026.

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Quiénes pueden ser seleccionados por el Seguro Social

Uno de estos mecanismos es el Medicare Non-Utilization Project (MNUP). Según el manual operativo de la SSA, el programa selecciona para revisión a determinados beneficiarios del Título II que:

Tienen 90 años o más .

. Continúan recibiendo beneficios.

Tienen domicilio dentro de Estados Unidos.

Y llevan tres años o más sin utilizar Medicare Parte A o Parte B.

Uno de los objetivos expresamente establecidos por la agencia es comprobar que el beneficiario continúa vivo y que los pagos se están realizando correctamente.

Existe además el Centenarian Project, destinado a verificar que ciertos beneficiarios de edad muy avanzada que viven fuera de Estados Unidos continúan vivos y mantienen su derecho a recibir los beneficios del Seguro Social.

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¿La SSA realmente puede visitar una casa?

Sí, pero la visita domiciliaria no es el procedimiento habitual. Las instrucciones oficiales del Seguro Social establecen que tanto en el proyecto de centenarios como en el programa de no utilización de Medicare la entrevista debe realizarse preferentemente por teléfono.

Una entrevista cara a cara puede utilizarse, entre otras circunstancias, cuando:

El beneficiario la solicita.

Existen dificultades que impiden una comunicación telefónica adecuada.

Surgen problemas para comprobar su identidad.

O la administración determina que una entrevista presencial es necesaria.

La SSA dispone incluso de una carta específica, denominada SSA-L501, para programar una entrevista en la residencia del beneficiario.

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¿Puede el Seguro Social suspender los pagos?

Sí, pero no simplemente porque una persona haya sido seleccionada para una revisión. El problema puede surgir cuando la SSA intenta reiteradamente contactar al beneficiario y no consigue completar la verificación.

En el caso del Centenarian Project, la agencia puede realizar hasta tres intentos para programar la entrevista. En la tercera comunicación, advierte que los beneficios podrían suspenderse hasta que la SSA consiga hablar con la persona.

Si el beneficiario reside en un hogar de ancianos, la agencia debe comprobar primero con la institución si continúa vivo antes de suspender el beneficio.

Para quienes son revisados dentro del programa de no utilización de Medicare también existen garantías previas. Antes de una suspensión, la SSA debe enviar una notificación indicando la medida que pretende tomar, su motivo y la evidencia utilizada. El beneficiario dispone de 10 días calendario, más cinco días contemplados para el correo, para responder.

Si no existe respuesta una vez transcurrido ese período, la SSA puede suspender temporalmente los pagos hasta completar la entrevista requerida.

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Una visita no significa que perderás el Seguro Social

Ser contactado por la SSA no implica automáticamente que el beneficiario haya cometido fraude ni que vaya a perder su prestación.

El objetivo de estos programas es verificar que la persona continúa viva, comprobar su identidad y resolver posibles inconsistencias en información como su domicilio o fecha de nacimiento.

La propia SSA establece que, siempre que sea posible, la entrevista debe hacerse telefónicamente. Por eso, quienes reciban una carta oficial solicitando una entrevista no deberían ignorarla.

También es recomendable comprobar que cualquier comunicación sea realmente de la Administración del Seguro Social antes de entregar datos personales o financieros, especialmente ante el aumento de las estafas que utilizan el nombre de agencias gubernamentales.

No todos los jubilados están sujetos a estas visitas

Los programas descritos están dirigidos a grupos y expedientes específicos.

En particular, el programa MNUP se concentra en determinados beneficiarios de 90 años o más que llevan un período prolongado sin utilizar Medicare, mientras que el Centenarian Project está diseñado para beneficiarios de edad muy avanzada, especialmente aquellos que residen fuera de Estados Unidos.

Por lo tanto, no existe en las instrucciones oficiales revisadas de la SSA una indicación de que todos los jubilados o pensionados deban recibir una visita en su domicilio durante octubre.

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