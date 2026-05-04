Las 3 cosas que están en aumento y afectan el presupuesto de los jubilados en EE.UU.

Más de 70 millones de adultos mayores reciben beneficios del Seguro Social y gran parte de esta población depende únicamente de estos pagos mensuales, por lo que vivir con una cantidad fija de dinero muchas veces requiere de una cautelosa planificación económica y, en la mayoría de los casos, recortes o ajustes a los presupuestos.

Ante la elevada inflación y beneficios de jubilación promedio entre los $3,000 mensuales, a muchas personas de la tercera edad no les alcanza para llegar a fin de mes, ya que se considera que el costo de vida actual se ha vuelto cada vez más difícil de sortear.

En los últimos años se han generado subidas en alimentos, bienes, servicios, entre otros, que presionan fuertemente los bolsillos de los estadounidenses en general; sin embargo, hasta el momento, tres cosas han aumentado y provocado fuerte presión sobre los jubilados que buscan estirar su presupuesto al máximo.

Aumentos en las primas de los seguros médicos

De acuerdo con el experto financiero Anthony DeLuca de RetireGuide, señala que para nadie es un secreto que en los últimos años la atención sanitaria se ha vuelto costosa en general, pero destaca que al expirar los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), no sorprende que los jubilados con ingresos entre el 100% y 400% del umbral de pobreza podrían ver aumentar sus primas de seguro médico.

A esto también se suma la eliminación de otros programas de subsidio como la Ley de Cuidado de Salud Asequible o Ley de Reducción de la Inflación, que podría representar mayores costos en medicamentos, especialmente recetados a personas de la tercera edad.

Aumentos en los gastos de vivienda

Un sector que actualmente está ajustado es el inmobiliario, y según DeLuca, con el aumento de los materiales de construcción y mano de obra para el mantenimiento de las viviendas, estos gastos podrían aumentar en caso de buscar reparar o renovar la vivienda.

Aumento de los alimentos y productos básicos

Desde que se disparó la inflación, los productos básicos aumentaron sus costos; no obstante, otros factores también impulsaron su incremento, como las altas tarifas arancelarias a los socios y vecinos comerciales Canadá y México y, recientemente, el encarecimiento de los precios de la energía, como la gasolina, debido al conflicto en Oriente Medio, aunado a los problemas comunes ambientales a los que se enfrenta el sector agrícola, que terminan adicionándose al aumento en las facturas de los consumidores.

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