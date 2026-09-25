Seguro Social evita que 28.8 millones de personas caigan en la pobreza en EE.UU., según el Censo

Los pagos del Seguro Social mantuvieron a 28.8 millones de personas por encima de la línea de pobreza en Estados Unidos durante 2025, según los nuevos datos publicados por la Oficina del Censo.

El resultado convierte al Social Security en el programa con mayor impacto contra la pobreza del país, muy por encima de SNAP, los créditos fiscales reembolsables, SSI y los subsidios de vivienda.

El dato forma parte del informe “Poverty in the United States: 2025”, publicado el 15 de septiembre de 2026 a partir de la Current Population Survey Annual Social and Economic Supplement.

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Qué significa que el Seguro Social sacó a 28.8 millones de la pobreza

El cálculo requiere una explicación. El Census Bureau utiliza la denominada Medida Suplementaria de Pobreza (SPM) para analizar cómo diferentes beneficios, impuestos y gastos modifican los recursos disponibles de los hogares.

La metodología permite calcular qué ocurriría con la pobreza si se eliminara individualmente una determinada fuente de ingreso.

En el caso del Seguro Social, el resultado de 2025 fue contundente: al incluir esos beneficios, 28.8 millones de personas dejan de estar clasificadas como pobres bajo la SPM.

Por eso, la cifra no significa necesariamente que 28.8 millones de estadounidenses hayan sido pobres antes de recibir un cheque y hayan salido posteriormente de esa situación. Es una estimación del efecto que tienen esos ingresos sobre el cálculo de pobreza.

Seguro Social tiene un impacto mucho mayor que SNAP

El gráfico publicado por el Census Bureau permite comparar el efecto de distintos programas.

En 2025, estos fueron algunos de los que más personas mantuvieron fuera de la pobreza suplementaria:

Seguro Social: 28.8 millones.

28.8 millones. Créditos fiscales reembolsables: 6.1 millones.

6.1 millones. Earned Income Tax Credit (EITC): 4 millones.

4 millones. SNAP: 3.1 millones.

3.1 millones. Supplemental Security Income (SSI): 2.2 millones.

2.2 millones. Subsidios de vivienda: 2.1 millones.

2.1 millones. Otros beneficios no monetarios: 1.5 millones.

1.5 millones. Otros beneficios en efectivo: 1 millón.

1 millón. Seguro de desempleo: 300,000 personas.

La diferencia es enorme: el efecto atribuido al Seguro Social es más de nueve veces superior al de SNAP en esta medición.

Sin embargo, el Censo advierte que estos cálculos no son mutuamente excluyentes, por lo que no deben sumarse para estimar un total de personas beneficiadas. Un mismo hogar puede recibir varios programas simultáneamente.

Los gastos médicos empujaron a 7.7 millones hacia la pobreza

El mismo análisis también muestra qué gastos reducen los recursos disponibles de los hogares y, como resultado, aumentan la cantidad de personas clasificadas como pobres bajo la SPM.

Los gastos médicos pagados de bolsillo tuvieron el mayor efecto negativo, al empujar a unos 7.7 millones de personas por debajo del umbral suplementario de pobreza.

También tuvieron impacto:

impuestos de nómina FICA: 4.5 millones ;

; gastos relacionados con el trabajo: 4 millones ;

; impuesto federal sobre la renta: 1.4 millones ;

; manutención infantil pagada: alrededor de 100,000 personas.

Este es precisamente uno de los motivos por los cuales la SPM puede ofrecer una fotografía diferente de la medida oficial de pobreza.

Cuál fue la tasa de pobreza en Estados Unidos en 2025

Según la medición oficial, 34.5 millones de personas vivían en situación de pobreza en 2025, equivalentes al 10.2% de la población.

La tasa bajó 0.5 puntos porcentuales respecto del año anterior.

La tasa oficial de pobreza infantil también descendió hasta 13.4%, el nivel más bajo registrado, mientras que la correspondiente a la población hispana cayó a un mínimo histórico de 13.9%.

Sin embargo, bajo la Medida Suplementaria de Pobreza, la tasa fue de 13.1% en 2025, un nivel que estadísticamente no presentó cambios significativos frente a 2024.

Por qué existen dos mediciones distintas de pobreza

La medida oficial de pobreza compara los ingresos monetarios antes de impuestos de una familia con un umbral nacional determinado según la composición del hogar.

La SPM es más amplia. Además de determinados ingresos, incorpora programas de asistencia que la medida tradicional no contempla y resta gastos como impuestos, costos relacionados con el trabajo y gastos médicos de bolsillo.

También considera las diferencias geográficas en los costos de vivienda. Por esa razón, permite medir específicamente cuánto alteran programas como Social Security, SNAP, SSI o los créditos fiscales el nivel económico de los hogares.

El impacto del Seguro Social se mantiene prácticamente estable

El Seguro Social ya había sido el programa con mayor efecto contra la pobreza en 2024.

En aquel año, el Census Bureau estimó que 28.7 millones de personas permanecieron fuera de la pobreza suplementaria gracias a estos beneficios. En 2025, la cifra fue de 28.8 millones.

Más que un cambio sustancial de un año a otro, los datos muestran la importancia estructural que tienen estos pagos en los ingresos de millones de hogares estadounidenses.

Y el impacto es especialmente visible entre los adultos mayores, aunque los beneficios del Seguro Social también alcanzan a otros grupos a través de pagos por discapacidad y supervivencia.

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