SNAP aumenta sus beneficios desde el 1 de octubre: cuánto podrá recibir cada familia

Los hogares que reciben beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) tendrán nuevos montos máximos a partir del 1 de octubre de 2026, como parte del ajuste anual por costo de vida.

Para los 48 estados contiguos y Washington D.C., el beneficio máximo para una persona pasará de $298 a $306 mensuales, mientras que una familia de cuatro integrantes podrá recibir hasta $1,023, frente a los $994 actuales.

Los nuevos valores corresponden al año fiscal 2027, que comienza el 1 de octubre de 2026 y se extiende hasta el 30 de septiembre de 2027.

Cuánto pagará SNAP desde el 1 de octubre de 2026

Estos serán los beneficios máximos mensuales para los 48 estados contiguos y Washington D.C.:



Los beneficios máximos de SNAP aumentan desde el 1 de octubre de 2026. Una persona podrá recibir hasta $306 al mes y una familia de cuatro hasta $1,023. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Por cada integrante adicional, el máximo aumenta en $225 mensuales, frente a los $218 vigentes durante el año fiscal 2026.

Una familia de cuatro personas podrá recibir hasta $1,023

Uno de los valores de referencia más utilizados es el correspondiente a un hogar de cuatro integrantes.

Desde el 1 de octubre, ese máximo será de $1,023 al mes, lo que representa $29 más que los $994 establecidos para el período anterior.

Un hogar de ocho miembros, en tanto, podrá alcanzar un beneficio mensual máximo de $1,841, $52 más que hasta ahora.

Sin embargo, estas cifras representan el máximo posible y no el pago que automáticamente recibirá cada beneficiario.

Puedes ver: Muchos latinos pierden este beneficio en EE.UU. sin saber que pueden cobrar cientos de dólares

No todas las familias recibirán el monto máximo

SNAP calcula individualmente el beneficio de cada hogar. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) explica que la asignación depende, entre otros elementos, del ingreso neto mensual, el número de integrantes y las deducciones permitidas.

Bajo la fórmula general de SNAP, se espera que los hogares destinen aproximadamente el 30% de sus propios recursos netos a alimentos. Ese cálculo se descuenta de la asignación máxima correspondiente al tamaño de la familia.

Por esa razón, dos familias de cuatro personas no necesariamente reciben la misma cantidad de SNAP.

También sube el beneficio mínimo: para determinados hogares de una o dos personas, aumentará de $24 a $25 desde octubre. Aunque se trata de un incremento pequeño, forma parte de la actualización anual de los parámetros utilizados para determinar los beneficios.

Puedes ver: Amazon amplía los reembolsos de hasta $51: millones de clientes recibirán dinero desde octubre

Cambian también los límites de ingresos

El ajuste de octubre no se limita al valor máximo de los pagos. También cambian los umbrales utilizados para determinar la elegibilidad. Para los 48 estados contiguos y Washington D.C., el límite general de ingreso neto mensual, equivalente al 100% del nivel federal de pobreza utilizado por SNAP, será:

1 persona: $1,330.

$1,330. 2 personas: $1,804.

$1,804. 3 personas: $2,277.

$2,277. 4 personas: $2,750.

$2,750. 5 personas: $3,224.

$3,224. 6 personas: $3,697.

$3,697. 7 personas: $4,170.

$4,170. 8 personas: $4,644.

Por cada miembro adicional se agregan $474.

Las reglas de elegibilidad pueden variar según la composición del hogar y determinados programas estatales, por lo que estar por debajo de un umbral concreto no garantiza automáticamente la elegibilidad para SNAP.

Puedes ver: Seguro Social evita que 28.8 millones de personas caigan en la pobreza en EE.UU., según el Censo

También aumentan algunas deducciones

Las deducciones son importantes porque pueden reducir el ingreso que SNAP considera al calcular el beneficio de un hogar. Desde octubre, la deducción estándar para los 48 estados y D.C. será:

1 a 3 personas: $217.

$217. 4 personas: $229.

$229. 5 personas: $268.

$268. 6 o más personas: $308.

También aumentará la deducción máxima por exceso de gastos de vivienda, que pasará de $744 a $769 mensuales. Estos cambios pueden afectar el cálculo final del beneficio de algunos hogares, además de la suba en las asignaciones máximas.

Puedes ver: 5 cadenas económicas que aceptan SNAP en 2026: dónde usar tu tarjeta EBT

¿Los montos son iguales en todos los estados?

No. Las cifras de $306 para una persona y $1,023 para cuatro integrantes corresponden a los 48 estados contiguos y Washington D.C.

Alaska y Hawaii tienen tablas diferentes, al igual que Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, debido a los distintos costos considerados para el programa. El USDA publica asignaciones específicas para esos territorios.

Qué se puede comprar con SNAP

Los beneficios se cargan en una tarjeta Electronic Benefit Transfer (EBT) y pueden utilizarse en establecimientos autorizados. Entre los productos elegibles están frutas y verduras; carne, pescado y pollo; productos lácteos; panes y cereales; otros alimentos para consumir en el hogar; semillas y plantas destinadas a producir alimentos.

En cambio, SNAP no puede utilizarse para comprar alcohol, tabaco, artículos de limpieza, medicamentos ni otros productos no alimentarios.

Desde cuándo entran en vigor los nuevos beneficios de SNAP

Las nuevas cantidades comienzan a regir el 1 de octubre de 2026. Ese día comienza el año fiscal federal 2027 y entran en vigor los nuevos niveles de beneficios, deducciones y límites utilizados para calcular SNAP.

El punto más importante para los beneficiarios es que $306, $562, $808 o $1,023 son montos máximos según el tamaño del hogar, no pagos garantizados.

La cantidad final que recibe cada familia seguirá dependiendo de su situación económica y del cálculo realizado por la agencia encargada de SNAP en su estado.

Sigue leyendo:

Si recibes SNAP en Nueva York, estas tiendas te ayudan a obtener hasta $10 extra por día

ALDI baja los precios de casi un tercio de sus productos en EE.UU.: qué alimentos cuestan menos desde ahora

Mejores estados para vivir en EE.UU. en 2026 si eres latino: trabajo, redes y costo accesible