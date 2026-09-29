¿Los beneficios del Seguro Social se consideran ingresos imponibles?

Para muchas personas jubiladas, el cheque del Seguro Social es el dinero que permite pagar la renta, comprar alimentos o cubrir las medicinas del mes. Por eso, cuando llega la temporada de impuestos, una pregunta puede generar preocupación: ¿el gobierno también puede cobrar impuestos sobre ese dinero?

La respuesta depende de cuánto recibe la persona y, sobre todo, de qué otros ingresos tiene durante el año. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece que una parte de los beneficios del Seguro Social puede estar sujeta al impuesto federal sobre la renta.

Esto aplica a beneficios de jubilación, discapacidad y sobrevivientes. No debe confundirse con el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), cuyos pagos no están sujetos al impuesto federal sobre la renta.

¿Cómo saber si tengo que pagar impuestos?

El IRS utiliza una cantidad conocida como ingreso combinado para determinar si parte de los beneficios es imponible. El cálculo puede parecer complicado, pero en términos sencillos se toman tres elementos: el ingreso bruto ajustado (AGI), los intereses exentos de impuestos y la mitad de los beneficios anuales del Seguro Social.

Por ejemplo, una persona jubilada que recibe Seguro Social y además obtiene dinero de una pensión, trabaja algunas horas o retira fondos de una cuenta de jubilación, debe considerar esos ingresos al hacer el cálculo. Los ingresos por inversiones también pueden influir.

Si eres soltero y tu ingreso combinado es inferior a $25,000 dólares, generalmente tus beneficios no están sujetos al impuesto federal. Para una pareja casada que presenta una declaración conjunta, el límite es de $32,000 dólares.

Cuando el ingreso combinado supera esos niveles, puede comenzar a gravarse una parte de los beneficios. Para contribuyentes solteros con ingresos combinados entre $25,000 y $34,000 dólares, hasta el 50% de los beneficios puede ser imponible. En parejas que presentan conjuntamente, el rango correspondiente va de $32,000 a $44,000 dólares.

Si el ingreso combinado supera $34,000 dólares para una persona soltera o $44,000 dólares para una pareja que presenta conjuntamente, hasta el 85% de los beneficios puede quedar sujeto al impuesto federal.

Es importante entender un detalle: ese 50% u 85% no es la tasa de impuesto; representa la proporción máxima de los beneficios que puede incluirse como ingreso imponible.

Un ejemplo cercano para entenderlo

Imagina a una persona jubilada que recibe su Seguro Social todos los meses, pero también obtiene dinero de una pensión y tiene algunos intereses de sus ahorros. Aunque su cheque del Seguro Social no haya cambiado, esos ingresos adicionales pueden hacer que una parte de sus beneficios pase a estar sujeta al impuesto.

En una pareja ocurre algo parecido. Al presentar una declaración conjunta, los ingresos de ambos se toman en cuenta para determinar si parte del Seguro Social es imponible, incluso si solo uno de los dos recibe beneficios.

¿Dónde puedo revisar cuánto recibí?

Cada enero, la Administración del Seguro Social (SSA) envía el formulario SSA-1099, conocido como Declaración de Beneficios del Seguro Social. El documento muestra cuánto recibió el beneficiario durante el año anterior y sirve como referencia para preparar la declaración de impuestos.

Si una persona espera tener que pagar impuestos, puede solicitar que se retenga una parte de sus beneficios mediante el formulario W-4V. También existe la posibilidad de realizar pagos trimestrales de impuestos estimados.

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