Quiénes recibirán $2,000 del Seguro Social el 28 de octubre

Con el cierre de cada mes, muchos jubilados y personas que dependen de los beneficios del Seguro Social revisan sus cuentas para organizar el pago de sus gastos. La fecha del depósito es importante, pero también lo es saber cuánto dinero puede llegar y si hay cambios que afecten los próximos meses. Por eso, conviene revisar el calendario antes de dar por hecho cuándo llegará el siguiente pago.

¿Quiénes reciben el pago del Seguro Social el 28 de octubre?

El miércoles 28 de octubre de 2026 recibirán su pago los beneficiarios del Seguro Social cuyos cumpleaños están entre el día 21 y el 31 de cualquier mes. Esta fecha corresponde al último grupo del calendario regular de pagos de octubre, administrado por la Administración del Seguro Social (SSA).

Los depósitos de octubre se distribuyen de la siguiente manera:

Miércoles 14 de octubre: personas nacidas entre el 1 y el 10.

Miércoles 21 de octubre: personas nacidas entre el 11 y el 20.

Miércoles 28 de octubre: personas nacidas entre el 21 y el 31.

Si recibes beneficios según el historial laboral de otra persona, la fecha que cuenta es la de nacimiento de ese trabajador. Además, quienes comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997 y ciertos beneficiarios que también cobran el Ingreso Suplementario de Seguridad (Supplemental Security Income, SSI) tienen un calendario diferente.

¿Quiénes pueden recibir $2,000 dólares?

Algunos beneficiarios pueden recibir alrededor de $2,000 dólares mensuales, pero esa cantidad no es fija ni depende del día en que se realiza el depósito. El monto individual se calcula según factores como los ingresos registrados durante la vida laboral, los años trabajados y la edad a la que se solicitó la jubilación.

De acuerdo con las cifras de referencia proporcionadas para los beneficios de la SSA, los pagos mensuales promedio son:

Jubilación: $2,034.54 dólares .

. Discapacidad: $1,499.41 dólares.

Sobrevivientes: $1,636.31 dólares.

Estas cantidades son promedios, por lo que algunas personas reciben menos y otras pueden superar los $2,000 dólares. Para conocer el monto exacto de tu depósito, puedes consultar tu cuenta de my Social Security.

¿Qué otros pagos se realizaron en octubre?

El calendario de este mes también incluyó depósitos para beneficiarios que no forman parte del ciclo de los tres miércoles. El viernes 2 de octubre correspondió el pago a quienes comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997 y a determinados beneficiarios que reciben prestaciones del Seguro Social y del SSI.

Por su parte, el pago del SSI correspondiente a octubre se distribuyó el jueves 1. Este programa está dirigido a personas con ingresos y recursos limitados que cumplen los requisitos de elegibilidad; a diferencia de la jubilación del Seguro Social, no depende de un historial laboral.

¿Cuándo llegará el aumento del Seguro Social en 2027?

La información proporcionada señala que la SSA anunció un ajuste por costo de vida (COLA) del 3.6% para 2027. Este incremento busca ayudar a los beneficiarios a mantener su poder adquisitivo frente al aumento de los precios.

El ajuste no se aplica retroactivamente a los pagos de octubre. Los beneficios del Seguro Social con el nuevo COLA se distribuirán a partir de enero de 2027, mientras que los montos actualizados del SSI estarán disponibles desde el 31 de diciembre de 2026.

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