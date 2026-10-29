DoorDash adquiere Instacart por $17 mil millones: ¿cómo te beneficias?

Aun cuando los acuerdos entre empresas buscan generar mayores ganancias, también conllevan ciertas ventajas para los consumidores. DoorDash anunció la compra de Instacart por $17,000 millones de dólares, con el objetivo de ampliar su presencia en el reparto de comestibles y fortalecer su competencia frente a gigantes como Amazon y Walmart. El acuerdo establece un pago de $65 dólares por acción y podría concretarse entre finales de 2027 y principios de 2028.

La principal ventaja anunciada para los consumidores es el acceso a más establecimientos. DoorDash informó que los usuarios de Instacart podrían comprar en más de 50,000 tiendas adicionales, además de los casi 100,000 comercios que ya están disponibles en su plataforma.

La compañía también anticipa entregas más rápidas y mayores oportunidades de ahorro al comprar en negocios locales. Sin embargo, estos beneficios dependerán de cómo se integren los servicios y de las condiciones disponibles en cada zona.

La operación también busca facilitar que más comercios vendan sus productos por internet. Instacart aporta su experiencia en plataformas digitales para supermercados, mientras DoorDash cuenta con una extensa red de repartidores.

“Instacart lleva años perfeccionando este servicio para los supermercados, mientras que DoorDash ha desarrollado una red de reparto y una tecnología en la que los comercios locales confían a diario”, declaró Tony Xu, cofundador y director ejecutivo de DoorDash, en un comunicado. “Juntos, podríamos ofrecer a los comercios de todos los tamaños más herramientas y liberar todo el potencial del reparto de comestibles a domicilio”.

DoorDash refuerza su competencia frente a Amazon y Walmart

Fundada en 2012, Instacart se especializa en entregar alimentos y productos de tiendas de conveniencia en Estados Unidos y Canadá. DoorDash nació en San Francisco en 2013 y amplió sus servicios al reparto de comestibles en 2020. La empresa también ha fortalecido sus alianzas con grandes cadenas, entre ellas Kroger y Costco.

Según Consumer Edge, DoorDash concentraba cerca del 61% del mercado estadounidense de entrega de comida a finales de 2024, frente al 26% de Uber Eats y el 6% de Grubhub.

La preocupación por los precios de los alimentos

El crecimiento de las compras digitales también ha generado cuestionamientos sobre los precios. Groundwork Collaborative, una organización de defensa del consumidor, reportó diferencias de hasta un 23% en el costo de artículos idénticos para distintos clientes de Instacart.

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) anunció una investigación sobre DoorDash, Instacart y otras siete empresas para examinar sus prácticas de fijación de precios.

DoorDash indicó que ambas compañías operarán por separado hasta completar la adquisición y que planea conservar la marca, la tecnología y la aplicación de Instacart.

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