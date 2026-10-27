IRS enviará reembolsos de $5,000 a ciertos hogares: quiénes lo reciben

Miles de familias en Estados Unidos podrían recibir dinero adicional antes de que termine el año. El beneficio está relacionado con uno de los cambios recientes en las reglas fiscales del año pasado. Además, los hogares elegibles deben cumplir condiciones específicas para recibir el pago.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) comenzó a procesar reembolsos automáticos para más de 50,000 contribuyentes que reúnen los requisitos relacionados con el Crédito Tributario por Adopción.

El monto puede alcanzar los $5,000 dólares por cada niño elegible, aunque la cantidad final depende de la situación fiscal de cada familia.

¿Quiénes pueden recibir el reembolso de hasta $5,000 dólares?

El beneficio está dirigido a familias que tenían cantidades pendientes del Crédito Tributario por Adopción correspondientes a los años fiscales de 2020 a 2024. Para acceder al ajuste, deben cumplir las condiciones establecidas por el IRS y contar con créditos anteriores que puedan utilizarse para calcular la parte reembolsable correspondiente a 2025.

Este crédito fiscal ayuda a compensar determinados gastos relacionados con la adopción de un menor.

Antes del cambio administrativo, las cantidades no utilizadas podían trasladarse a otros años para reducir los impuestos federales adeudados, pero no necesariamente generaban un pago directo para las familias que no tenían suficientes impuestos que descontar.

La nueva interpretación del Departamento del Tesoro permite que ciertos créditos pendientes de años anteriores aumenten el monto reembolsable correspondiente a 2025, con un límite de $5,000 dólares por niño elegible.

¿Es necesario solicitar el dinero al IRS?

Una de las principales ventajas del programa es que los contribuyentes elegibles no necesitan presentar una declaración de impuestos enmendada únicamente para recibir este ajuste. El IRS revisará las cuentas correspondientes y emitirá los reembolsos que procedan.

“Al emitir reembolsos sin exigir a las familias elegibles que presenten una declaración enmendada, el IRS está ayudando a reducir la carga financiera de aquellos que decidieron adoptar un niño”, declaró Frank Bisignano, director ejecutivo del IRS. “Este cambio administrativo ayudará a las familias a acceder a las ventajas fiscales a las que tienen derecho de la forma más rápida y sencilla posible”.

La agencia prevé completar la mayoría de los ajustes antes de finalizar 2026. Las familias recibirán una notificación, generalmente dentro de los 30 días posteriores al ajuste de su cuenta, con información sobre el monto correspondiente y si el dinero se entregará como reembolso o se aplicará a otra deuda tributaria o no tributaria.

Cómo verificar si te corresponde el pago

Los contribuyentes deben revisar sus declaraciones anteriores y conservar los documentos relacionados con los gastos de adopción y los créditos fiscales pendientes. También pueden consultar su información mediante una cuenta individual en el portal oficial del IRS.

Es importante considerar que no todas las familias que adoptaron a un menor recibirán automáticamente este dinero. El ajuste está destinado a quienes cumplen los requisitos específicos relacionados con los créditos trasladados de años anteriores y la declaración fiscal correspondiente a 2025.

Si crees que puedes reunir las condiciones, revisa cualquier notificación oficial que recibas y compara sus datos con tus registros fiscales. Antes de compartir información personal o bancaria para reclamar un supuesto pago, verifica que la comunicación proceda realmente del IRS y consulta sus instrucciones oficiales.

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