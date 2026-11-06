¿Los 3 productos más caros de Walmart valen la pena?

Walmart se ha ganado un lugar entre las tiendas favoritas de los consumidores que buscan cuidar su presupuesto. Sus precios competitivos en alimentos, artículos para el hogar y productos de uso diario suelen convertirlo en una alternativa para quienes quieren gastar menos. Sin embargo, también hay artículos dentro de sus catálogos que pueden representar una inversión considerable y que no necesariamente están al alcance de todos los compradores.

Aunque la cadena es conocida por sus opciones económicas, también comercializa electrodomésticos y equipos para el hogar que superan los $1,000 dólares. Algunos pueden ofrecer ventajas importantes, dependiendo de las necesidades de cada familia. Estos son tres de los productos más costosos que puedes encontrar en Walmart y lo que debes considerar antes de comprarlos.

1. Una piscina de hidromasaje

Entre los artículos de mayor precio destaca una piscina de hidromasaje de Canadian Spa Company, con capacidad para 12 personas y aproximadamente 4 metros de longitud. El equipo cuenta con 51 chorros de acero inoxidable y Walmart lo comercializa por poco más de $19,000 dólares.

Su principal atractivo es que puede funcionar tanto como jacuzzi como espacio para nadar o refrescarse. Esto podría resultar interesante para quienes desean instalar una piscina en casa sin realizar una obra tradicional.

Sin embargo, el precio no necesariamente justifica la compra para todas las familias. Si el objetivo es tener un espacio de relajación en el patio, existen jacuzzis más pequeños que cuestan menos de la mitad. Además, hay que considerar los gastos de instalación y otros costos asociados con su funcionamiento.

2. Una cocina profesional Kucht

Otra opción costosa es la cocina de doble combustible Kucht de 36 pulgadas, que tiene un precio de $4,315 dólares. Este modelo combina gas y electricidad, cuenta con horno de convección, elementos calefactores superiores e inferiores y función de asador.

También permite elegir entre nueve colores para adaptar su apariencia al diseño de la cocina. Los clientes le otorgan una calificación de 4.5 estrellas sobre 5, basada en cerca de 600 reseñas.

Aunque sus características pueden resultar atractivas para quienes buscan equipar una cocina profesional en casa, su precio merece una comparación con otras tiendas como Home Depot y Lowe’s. Existen modelos similares por aproximadamente $1,000 dólares menos, aunque algunos no ofrecen la misma configuración de doble combustible.

3. Un generador doméstico Westinghouse

A diferencia de los dos productos anteriores, este equipo puede representar una inversión práctica para quienes viven en zonas donde los apagones son frecuentes. El generador portátil de respaldo Westinghouse funciona con dos tipos de combustible y ofrece una potencia máxima de 12,500 vatios.

Walmart lo vende por menos de $1,400 dólares y cuenta con varias conexiones que permiten utilizarlo para alimentar equipos del hogar o una casa rodante.

Su popularidad también destaca entre los compradores: acumula cerca de 23,000 reseñas en Walmart, con una calificación promedio de 4.8 estrellas sobre 5.

Para quienes viven en regiones expuestas a tormentas o interrupciones eléctricas, contar con un generador puede ser especialmente útil. Sin embargo, para hogares donde los cortes de luz son poco frecuentes, el gasto podría no ser prioritario.

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