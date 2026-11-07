Comprar casa seguirá siendo complicado: el obstáculo que se mantendrá hasta 2027

El sueño de tener una vivienda propia podría seguir fuera del alcance de muchas familias en Estados Unidos. Aunque algunos indicadores del mercado inmobiliario han comenzado a mostrar señales de alivio, hay un factor que continúa encareciendo la compra y que amenaza con prolongar las dificultades para quienes buscan dejar de rentar: el costo de los préstamos hipotecarios.

Las tasas de interés de las hipotecas fijas a 30 años han aumentado más de un punto porcentual desde enero, de acuerdo con datos de Freddie Mac, nombre comercial de la Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios para la Vivienda. El interés pasó de 7.24% el 29 de octubre a 7.18% el 6 de noviembre, después de alcanzar un máximo reciente de 7.4% a principios de octubre.

Mike Fratantoni, economista jefe de la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA), declaró a FOX Business que el aumento de los intereses ha “ralentizado bastante la actividad” en comparación con el año anterior.

Las solicitudes para comprar vivienda han disminuido aproximadamente 15% frente al mismo periodo del año pasado. Las solicitudes de refinanciamiento también registraron una caída mayor, debido a que los propietarios tienen pocos incentivos para sustituir sus préstamos actuales por otros con intereses más elevados.

Este último punto ha generado otro problema para el mercado: muchos propietarios prefieren quedarse en sus casas antes que venderlas y comprar otra. Durante la pandemia, algunos consiguieron hipotecas con tasas inferiores al 3%, por lo que cambiar de vivienda ahora significaría asumir mensualidades considerablemente más altas.

“Si nos remontamos a la situación de la pandemia, teníamos tipos de interés hipotecarios históricamente bajos: la gente conseguía hipotecas a tipo fijo a 30 años por debajo del 3%“, afirmó Fratantoni. “Ahora que los tipos de interés hipotecarios vuelven a dispararse, eso no hará más que reforzar ese efecto”.

El panorama tampoco parece favorable para quienes esperan comprar su primera casa. Según Fratantoni, la asequibilidad depende de tres factores: las tasas hipotecarias, los precios de las propiedades y los ingresos familiares. Aunque los salarios han crecido más rápido que los alquileres y los precios de las viviendas en buena parte del país, los costos de las propiedades todavía representan una barrera importante.

“La situación está mejorando un poco, pero este repunte en los tipos de interés hipotecarios es sin duda el principal obstáculo en este momento, y las condiciones de asequibilidad siguen siendo difíciles, sobre todo para muchos compradores de vivienda por primera vez”, señaló.

Sin embargo, el panorama futuro más remoto tampoco ofrece un alivio significativo. La Asociación de Banqueros Hipotecarios anticipa que los intereses podrían bajar ligeramente desde sus niveles recientes, pero permanecerían por encima del 7% durante todo 2027.

Fratantoni explicó que esta previsión dependerá de factores como los acontecimientos geopolíticos en Oriente Medio, los precios del petróleo, la inflación y las decisiones de la Reserva Federal (Fed). También mencionó los elevados déficits presupuestarios y el crecimiento de la deuda federal como elementos que pueden mantener altas las tasas de interés a largo plazo.

Por ahora, quienes esperan comprar una vivienda tendrán que considerar que una posible reducción de los intereses no necesariamente se traducirá en casas más accesibles. La combinación de hipotecas costosas y precios elevados podría mantener las condiciones del mercado inmobiliario bajo presión durante los próximos años.

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