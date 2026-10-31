¿Compraste medicamentos genéricos? Podrías recibir dinero de los $533 millones por un acuerdo de demanda

Comprar medicamentos es un gasto que puede repetirse mes tras mes y representar una carga importante para el presupuesto familiar. Por eso, si alguna vez has adquirido versiones genéricas de ciertos tratamientos en Estados Unidos, vale la pena revisar si podrías tener derecho a recibir una compensación económica. Un acuerdo legal relacionado con varias compañías farmacéuticas podría beneficiar a consumidores que pagaron de más por determinados productos.

Los fondos disponibles ascienden a $533 millones de dólares y forman parte de varios acuerdos extrajudiciales relacionados con demandas colectivas contra fabricantes de medicamentos genéricos. Sin embargo, el tiempo para solicitar una parte del dinero está por terminar: la fecha límite para presentar una reclamación es el 9 de noviembre.

Los acuerdos involucran a las compañías Sun/Taro, Apotex, Heritage y Sandoz. Las demandas sostienen que los fabricantes habrían provocado que consumidores y terceros pagadores desembolsaran cantidades superiores por determinados medicamentos, mediante presuntas violaciones de las leyes antimonopolio, de protección al consumidor y del derecho consuetudinario.

Las compañías demandadas niegan haber cometido alguna irregularidad o tener responsabilidad por las acusaciones.

¿Quiénes pueden reclamar dinero del acuerdo de $533 millones?

La compensación está dirigida a consumidores y terceros pagadores que compraron determinados medicamentos genéricos en Estados Unidos durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2009 y el 21 de diciembre de 2019.

Esto significa que no basta con haber comprado cualquier medicamento genérico durante esos años. Para tener derecho a participar, el producto adquirido debe aparecer en la lista de medicamentos contemplados en los acuerdos y la persona debe cumplir los requisitos correspondientes.

Los pagadores terceros también pueden presentar reclamaciones. Esta categoría puede incluir entidades que asumieron costos de medicamentos para sus beneficiarios, como determinados planes de salud.

¿Qué medicamentos genéricos están incluidos?

La lista contempla diferentes presentaciones farmacéuticas, desde cremas y ungüentos hasta tabletas y medicamentos inyectables. Entre los nombres conocidos que aparecen en los acuerdos se encuentran:

Albuterol.

Anfetaminas.

Gabapentina.

Levotiroxina.

Clorhidrato de metadona.

Estos productos pueden estar incluidos en distintas concentraciones y presentaciones. Por eso, reconocer el nombre de un medicamento no garantiza automáticamente que una compra específica califique para recibir dinero.

Los interesados deben consultar el listado completo de productos y verificar si el medicamento que adquirieron cumple con las condiciones establecidas.

¿Hasta cuándo puedes presentar una reclamación?

El plazo para solicitar una compensación económica vence el 9 de noviembre. Quienes consideren que cumplen los requisitos deben completar el procedimiento antes de esa fecha.

Las reclamaciones se presentan a través del sitio web oficial habilitado para administrar los acuerdos. Allí se puede consultar la información correspondiente a cada fabricante, revisar los medicamentos contemplados y conocer los requisitos para enviar una solicitud.

Es importante no dejar el trámite para el último momento. También conviene tener a la mano la información que permita identificar las compras realizadas durante el periodo establecido.

¿Cuánto dinero podrías recibir?

Aunque los acuerdos suman $533 millones de dólares, eso no significa que cada consumidor vaya a recibir una cantidad fija o que todos obtengan el mismo pago. El monto individual dependerá de varios factores, entre ellos, la cantidad de reclamaciones válidas que se presenten para cada acuerdo y las deducciones correspondientes a honorarios de abogados y gastos relacionados con los litigios.

Por esa razón, todavía no es posible establecer cuánto dinero recibirá cada participante. La distribución dependerá de las reglas aplicables a cada acuerdo y del número de personas que acrediten su derecho a participar.

Por lo mientras, revisa si entre tus compras de medicamentos, adquiriste aquellos que califican en el periodo establecido y, aunque sea una labor titánica, busca los recibos para sustentar tu reclamación. Eso sí, hazlo antes de la fecha límite, porque se acerca la fecha límite.

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