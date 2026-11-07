¿Pagaste menos por tu deuda? Prepárate, tus impuestos podrían aumentar

Negociar una obligación financiera puede representar un nuevo comienzo para quienes llevan meses intentando recuperar el control de su dinero. Sin embargo, cuando parece que finalmente puedes dejar atrás una deuda que te quitaba el sueño, todavía podría quedar un asunto pendiente que afecte tu bolsillo. Lo que parecía un ahorro definitivo podría tener consecuencias que conviene conocer antes de presentar tus impuestos.

En Estados Unidos, conseguir que un banco o una compañía de cobranza acepte menos dinero del que originalmente debías puede generar una obligación fiscal. Esto ocurre porque el Servicio de Impuestos Internos (IRS) generalmente considera que el dinero que ya no tienes que devolver puede convertirse en ingreso sujeto a impuestos.

¿Por qué el IRS podría cobrarte impuestos por una deuda perdonada?

Cuando un acreedor acepta cerrar una cuenta por una cantidad inferior al saldo pendiente, la diferencia se considera deuda cancelada. En determinadas circunstancias, ese monto debe incluirse en los ingresos declarados ante el IRS.

Por ejemplo, imagina que tienes un saldo de $15,000 dólares en una tarjeta de crédito y consigues negociar un pago final de $6,000 dólares. Los $9,000 dólares restantes representan la cantidad que el acreedor decidió perdonarte; esto no significa que automáticamente tendrás que entregar esa cifra al gobierno. La cantidad cancelada podría sumarse a tus otros ingresos gravables y aumentar el monto sobre el cual se calculan tus impuestos. El resultado dependerá de tu situación fiscal y de las exclusiones que puedas solicitar.

El formulario 1099-C podría llegar después del acuerdo

Cuando una entidad financiera o acreedor sujeto a estas reglas cancela una deuda de $600 dólares o más, generalmente debe reportarla mediante el formulario 1099-C (Cancelación de deuda). Este documento también se envía al contribuyente y contiene información sobre la cantidad cancelada y otros detalles de la operación. Si llegaste a un acuerdo durante 2026, por ejemplo, podrías recibirlo durante los primeros meses de 2027.

Es importante revisar que los datos coincidan con el acuerdo que firmaste y con la cantidad que realmente fue perdonada. Si no recibes el formulario, eso tampoco significa que puedas ignorar el asunto: cuando la deuda cancelada sea gravable, tendrás que declararla aunque no hayas recibido el documento.

La insolvencia podría evitar que pagues impuestos por todo el monto

No todas las personas que consiguen reducir sus deudas tienen que incluir la cantidad completa en sus ingresos. El IRS contempla distintas excepciones, entre ellas la exclusión por insolvencia. Esta disposición puede beneficiar a quienes, justo antes de la cancelación, tenían más deudas que bienes. Para determinarlo, debes comparar el valor justo de mercado de todos tus activos con el total de tus obligaciones financieras.

Supongamos que tienes $30,000 dólares en deudas y tus activos tienen un valor de $20,000 dólares. En ese escenario, tu insolvencia sería de $10,000 dólares. Si un acreedor te perdona $8,000 dólares, podrías excluir toda esa cantidad de tus ingresos gravables.

Pero si la deuda cancelada fuera superior a tu nivel de insolvencia, solamente podrías excluir la parte que corresponda. El resto podría seguir sujeto a impuestos, salvo que exista otra excepción aplicable.

También pueden quedar excluidas las deudas canceladas mediante un procedimiento de bancarrota que cumpla con los requisitos legales. Por eso, es importante revisar cada situación antes de asumir que tendrás que pagar impuestos por todo lo perdonado.

Qué documentos necesitas antes de presentar tu declaración

Si negociaste una deuda por menos de lo que debías, conviene conservar toda la documentación relacionada con el acuerdo. Esto puede ayudarte a calcular correctamente tus ingresos y demostrar que tienes derecho a alguna exclusión.

Entre los documentos que deberías reunir están:

El contrato o acuerdo de liquidación firmado con el acreedor.

Los comprobantes del pago realizado para cerrar la deuda.

El formulario 1099-C, si lo recibiste.

Los registros del valor de tus bienes y del total de tus obligaciones financieras, si pretendes solicitar la exclusión por insolvencia .

. En el caso de deudas personales ordinarias que sean gravables, generalmente debes reportar la cantidad correspondiente en el Anexo 1 (Schedule 1) del formulario 1040 .

. Si calificas para una exclusión, normalmente tendrás que utilizar también el formulario 982 para documentarla.

El proceso puede complicarse cuando se negocian varias cuentas o existen diferentes tipos de obligaciones. Consultar con un profesional de impuestos puede ayudarte a evitar errores y aprovechar los beneficios fiscales disponibles.

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