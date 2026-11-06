McDonald’s ofrece comidas de menos de $3: ¿por qué no la encuentras en todas las sucursales?

Conseguir una comida económica fuera de casa se ha convertido en un desafío para muchos hogares en Estados Unidos. Incluso las cadenas de comida rápida, tradicionalmente asociadas con precios accesibles, han tenido que replantear sus estrategias para evitar que los consumidores se alejen de sus restaurantes. En ese escenario, McDonald’s enfrenta una pregunta importante: ¿cómo recuperar a quienes ahora prefieren gastar menos?

La compañía está apostando por promociones de bajo costo, entre ellas opciones de comida por menos de $3 dólares. Sin embargo, no todos los establecimientos ofrecen las mismas oportunidades de ahorro, y una parte de la explicación está en la relación comercial entre McDonald’s y sus franquiciados.

McDonald’s apuesta por promociones económicas para recuperar clientes

De acuerdo con un reporte de Reuters, la cadena ha comenzado a registrar una mejoría en sus ventas en Estados Unidos gracias a las promociones enfocadas en ofrecer mayor valor por el dinero. Entre las ofertas destacan un sándwich de desayuno por $2 dólares y papas fritas gratis al realizar una compra mínima de $1 dólar. Estas iniciativas buscan atraer nuevamente a consumidores que han reducido sus visitas debido al encarecimiento de los alimentos y otros gastos cotidianos.

La estrategia no contempla una reducción generalizada de los precios del menú. En su lugar, McDonald’s está seleccionando determinados productos para ofrecer descuentos y promociones temporales, con la intención de competir con alternativas más económicas, como las tiendas de conveniencia y las comidas preparadas en casa.

¿Por qué no todas las sucursales tienen comidas por menos de $3 dólares?

La disponibilidad de estas promociones depende, en buena medida, de la participación de los franquiciados. Aunque McDonald’s establece estrategias comerciales para su red de restaurantes, los propietarios de establecimientos franquiciados también tienen un papel importante en la implementación de determinadas ofertas.

Reuters reportó que aproximadamente un tercio de los franquiciados no se sumó a la iniciativa del menú de menos de $3 dólares. Esta falta de participación ha limitado el alcance de la promoción y explica por qué algunos consumidores pueden encontrarla mientras que otros no.

“La efectividad y la duración de esas ofertas de comida dependerán de si McDonald’s o sus franquiciados están dispuestos a asumir el costo”, afirmó Nagham Hassan, analista de mercado de eToro. “Si McDonald’s deja que los franquiciados asuman los costes, cabe esperar acuerdos irregulares y una recuperación lenta”.

Las ventas mejoran, pero McDonald’s todavía enfrenta desafíos

La presión económica ha provocado que algunos estadounidenses reconsideren cuánto dinero destinan a comer fuera de casa. Aunque la afluencia a los restaurantes de McDonald’s mostró señales de recuperación con el regreso de la promoción Monopoly y los Boo Buckets de Halloween, todavía permanecía por debajo de los niveles del año anterior, según Reuters.

“Estamos tomando las medidas adecuadas para mejorar nuestro rendimiento a corto plazo en Estados Unidos, y me alientan las tendencias de tráfico base de septiembre y octubre”, declaró Chris Kempczinski, director ejecutivo de McDonald’s, a Reuters.

Paralelamente, la empresa trabaja en su estrategia de reorganización NEXT, presentada en junio. El proyecto contempla simplificar las operaciones, actualizar los diseños de los restaurantes y reforzar la capacitación de los empleados. Hasta ahora, la compañía no ha confirmado que estos cambios impliquen una modificación general de los precios.

La inteligencia artificial también podría influir en el futuro de McDonald’s

Otro de los proyectos de la cadena es Archie, un asistente de inteligencia artificial diseñado para gestionar pedidos desde el automóvil. McDonald’s tiene previsto extender esta tecnología a la mayoría de sus restaurantes estadounidenses antes de finalizar 2027.

Además, la inteligencia artificial está relacionada con una disputa legal sobre los precios. La compañía contrató al bufete White & Case para defenderse de una demanda que cuestiona el supuesto uso de herramientas de IA para determinar los precios del menú.

Reuters había informado previamente que McDonald’s utiliza algoritmos de aprendizaje automático para calcular lo que denomina el precio óptimo de cada producto en cada restaurante.

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