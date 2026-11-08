Seguro Social: quiénes recibirán $5,000 el martes, 10 de noviembre, y por qué

Noviembre tendrá una particularidad en el calendario de pagos del Seguro Social que podría llamar la atención de millones de beneficiarios. Algunos jubilados y personas que reciben prestaciones por discapacidad verán que su depósito caerá en un día distinto al que normalmente reciben su dinero, una modificación que podría confundirse con un depósito extraordinario.

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que el martes 10 de noviembre será la fecha de pago para un grupo específico de beneficiarios. Aunque algunas personas podrían recibir hasta $5,000 dólares, no se trata de un aumento ni de un cheque adicional, sino de su prestación mensual habitual.

¿Quiénes recibirán el pago del Seguro Social el martes 10 de noviembre?

El martes 10 de noviembre cobrarán los beneficiarios cuyas fechas de nacimiento se encuentren entre el 1 y el 10 de cualquier mes. Este grupo incluye principalmente a jubilados y personas que reciben beneficios por discapacidad, siempre que estén sujetos al calendario regular de pagos de los miércoles.

La fecha fue adelantada porque el miércoles 11 de noviembre se conmemora el Día de los Veteranos en Estados Unidos, un feriado federal. Cuando un depósito programado coincide con un día festivo, la SSA puede modificar el calendario para que los beneficiarios reciban su dinero antes.

Por eso, quienes esperaban cobrar el segundo miércoles del mes tendrán su depósito un día antes. No perderán dinero ni recibirán una prestación adicional; simplemente tendrán disponible su pago correspondiente a noviembre en una fecha diferente.

¿Todos recibirán $5,000 dólares del Seguro Social?

No. La cantidad de $5,000 dólares no representa un pago general autorizado para el martes 10 de noviembre. Cada beneficiario recibe una cantidad diferente, dependiendo de su historial laboral, sus ingresos anteriores y el tipo de prestación que tenga aprobada.

Por ejemplo, una persona jubilada puede recibir un depósito distinto al de alguien que cobra beneficios por discapacidad o supervivencia. Por eso, es importante consultar la cantidad individual en la cuenta de My Social Security antes de esperar un monto específico.

¿Qué otras fechas tendrá el calendario de pagos de noviembre?

Los depósitos del Seguro Social se distribuirán en diferentes días, según la fecha de nacimiento de los beneficiarios y el momento en que comenzaron a recibir sus prestaciones. El calendario queda de la siguiente manera:

Martes 3 de noviembre: personas que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 y quienes reciben simultáneamente Seguro Social y SSI.

Martes 10 de noviembre: beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes .

. Miércoles 18 de noviembre: personas nacidas entre el 11 y el 20.

Miércoles 25 de noviembre: beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31.

La Administración también contempla un cambio para quienes reciben el programa del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI). Su pago correspondiente a noviembre llegó anticipadamente el viernes 30 de octubre, debido a que el primer día del mes cayó en domingo.

¿Habrá más cambios en los pagos del Seguro Social durante diciembre?

Los beneficiarios también deben tener presente el calendario de diciembre. En ese mes, los pagos regulares se distribuirán los días 9, 16 y 23, correspondientes al segundo, tercer y cuarto miércoles, respectivamente.

El feriado de Navidad, que se celebrará el viernes 25 de diciembre, no modificará esas fechas. Sin embargo, quienes reciben SSI tendrán un adelanto en su siguiente depósito: el pago correspondiente a enero de 2027 llegará el jueves 31 de diciembre, porque el primer día del año es un feriado federal.

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