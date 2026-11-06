Precio del dólar en México hoy, 6 de noviembre del 2026, cierra semana en lo alto

El mercado cambiario mexicano comienza una nueva jornada con la mirada puesta en los acontecimientos económicos que podrían modificar el rumbo de las principales divisas. La reciente decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico) provocó movimientos importantes en el tipo de cambio, mientras los inversionistas evalúan sus posibles efectos sobre el atractivo del peso frente al dólar estadounidense.

Este viernes 6 de noviembre, el dólar estadounidense se cotiza en un promedio de $18.71 pesos mexicanos por unidad, tanto en sucursales bancarias como en operaciones electrónicas. Durante la apertura de los mercados, la divisa alcanzó los $18.71 pesos, lo que representó una variación negativa del 0.26% frente al cierre anterior de $18.76 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

Durante la última semana, el dólar acumuló una caída del 0.44% frente a la moneda mexicana. Sin embargo, al observar su comportamiento interanual, registra un avance del 2.93%. La volatilidad del tipo de cambio se encuentra en 14.59%, una cifra considerablemente superior al nivel de referencia del 8.36%, lo que refleja un mercado con movimientos importantes.

Durante las operaciones del jueves, el peso mexicano sufrió una depreciación frente al dólar estadounidense, después de que Banxico sorprendiera a los mercados con un recorte de 25 puntos base en su tasa de interés de referencia. La moneda nacional llegó a debilitarse hasta las 18.9597 unidades por dólar, un nivel que no se observaba desde agosto de 2025. En la recta final de la sesión moderó sus pérdidas y se negociaba en 18.7666 unidades, con una depreciación del 0.85%.

La presión sobre el peso estuvo relacionada con la decisión del banco central de reducir su tasa de referencia del 6.50% al 6.25%. Banxico señaló que el ajuste contribuirá a llevar la inflación hacia su objetivo y permitirá enfrentar los riesgos macroeconómicos externos. Ahora, la atención del mercado se concentra en cómo reaccionarán los inversionistas ante las nuevas condiciones monetarias y el comportamiento de las principales divisas.

Por su parte, el banco central mexicano informó que el tipo de cambio al cierre del jueves quedó en $18.7499 pesos por dólar, según los datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias. Este indicador sirve como referencia para observar el comportamiento de la moneda estadounidense en el mercado financiero.

En cuanto a la cotización del dólar en el mercado cambiario, que presenta variaciones durante toda la jornada, el precio al cierre del 5 de noviembre se ubicó cerca de los $18.78 pesos por unidad. Esta referencia puede modificarse a lo largo del día y no necesariamente coincide con los precios establecidos por las instituciones bancarias.

Para este viernes, el tipo de cambio FIX determinado por Banxico y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) quedó establecido en $18.7147 pesos por dólar. Esta referencia oficial se utiliza para determinadas operaciones financieras y obligaciones denominadas en moneda extranjera, aunque no representa necesariamente el precio que los bancos ofrecen a sus clientes.

En cuanto al tipo de cambio aplicable al pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses, la referencia quedó establecida en $18.6285 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las instituciones financieras manejan diferentes precios para comprar y vender dólares. Estas diferencias pueden representar una cantidad importante para quienes necesitan cambiar sus ahorros, realizar compras en moneda extranjera o recibir dinero desde Estados Unidos. Por eso, antes de acudir a una sucursal, conviene revisar las cotizaciones disponibles y comparar las alternativas. Estos son los precios de compra y venta registrados para este viernes 6 de noviembre:

Afirme: compra en $17.70 pesos y venta en $19.20 pesos.

BBVA México : compra en $17.90 pesos y venta en $19.03 pesos .

: compra en $17.90 pesos y . Banamex: compra en $18.19 pesos y venta en $19.23 pesos.

Banorte: compra en $17.60 pesos y venta en $19.10 pesos.

Banco Azteca: compra en $17.35 pesos y venta en $19.34 pesos.

Scotiabank: compra en $18.00 pesos y venta en $19.40 pesos.

Entre las instituciones consultadas, Banamex presenta el precio de compra más alto, una referencia favorable para quienes desean vender sus divisas al banco. Por otro lado, BBVA México registra el precio de venta más bajo, lo que puede resultar conveniente para quienes necesitan adquirir moneda estadounidense.

En cuanto a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, también es importante prestar atención a las cotizaciones de las compañías especializadas en transferencias internacionales. El tipo de cambio aplicado por estos servicios determina cuántos pesos recibe una familia en México por cada dólar enviado. Las comisiones y los posibles cargos adicionales también pueden modificar el monto final. Estas son las cotizaciones de las principales compañías de transferencias internacionales para este viernes 6 de noviembre:

Western Union: $18.19 pesos por dólar.

MoneyGram: $19.17 pesos por dólar.

Wise: $18.55 pesos por dólar.

La cotización del dólar seguirá expuesta a los movimientos de los mercados internacionales y a los efectos de la reciente decisión de política monetaria de Banxico. Para quienes necesitan cambiar divisas o enviar dinero desde Estados Unidos, comparar las opciones disponibles puede ayudar a aprovechar mejor cada operación. Antes de confirmar una transferencia, revisa el tipo de cambio aplicado, las comisiones y cuánto dinero recibirá finalmente la persona en México.

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