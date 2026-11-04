Diez minutos de caricias: lo que la ciencia sabe sobre las mascotas y el estrés

Llegar a casa después de un mal día, sentarse en el sofá y pasar la mano por el lomo del perro o del gato. Para millones de personas, ese gesto es casi un ritual de descompresión. La ciencia ha empezado a medirlo y, aunque respalda parte de esa intuición, también le pone límites.

Uno de los trabajos más citados se publicó en 2019 en la revista AERA Open. Investigadoras de la Universidad Estatal de Washington, en Estados Unidos, reclutaron a 249 estudiantes y los repartieron al azar en cuatro grupos. El primero acarició y jugó con perros y gatos durante 10 minutos. El segundo observó a otras personas hacerlo. El tercero vio fotografías de los mismos animales y el cuarto esperó su turno en silencio, sin teléfono ni lecturas.

Los participantes recogieron muestras de saliva al despertar y después de la actividad. Tras tener en cuenta su nivel basal de cortisol, una de las principales hormonas del estrés, quienes tocaron a los animales registraron valores más bajos que los otros tres grupos.

“Solo 10 minutos pueden tener un impacto significativo”, afirmó entonces Patricia Pendry, profesora asociada de Desarrollo Humano y autora principal del estudio. El propio artículo, sin embargo, describe el beneficio como un alivio pasajero.

El tacto, bajo la lupa

Este año, un equipo de la Universidad de Innsbruck, en Austria, quiso aislar el papel del tacto. Estudió a 64 adultos con sus propios perros. Cada participante realizó dos veces una prueba mental estresante, con críticas de un evaluador, y después descansó cinco minutos con su mascota. En una sesión podía tocarla; en la otra, el animal permanecía sujeto con una correa corta, fuera de su alcance.

Acariciar al perro no aceleró la recuperación inmediata. El hallazgo llegó después: quienes lo tocaron en el primer descanso mostraron una reacción corporal más moderada ante la segunda prueba, con menor frecuencia cardíaca, mayor variabilidad del ritmo cardíaco y menos supresión de las ondas cerebrales alfa, asociadas a la relajación. Según los autores, ese amortiguamiento puede ocurrir sin que la persona sea consciente de ello.

El resultado, publicado en Biological Psychology, exige cautela. Surgió de un análisis exploratorio; cerca del 80 % de la muestra eran mujeres y se desconoce si se repetiría con animales ajenos o fuera del laboratorio.

Evidencia con matices

Una revisión de Molly Crossman publicada en 2017 en Journal of Clinical Psychology estimó que la interacción con animales tiene un efecto entre pequeño y mediano sobre el malestar psicológico, aunque no aclaró si la mejora se debe a los propios animales o a otros factores.

En la vida cotidiana, el panorama también es menos nítido. Un estudio neerlandés con 188 dueños de perros y gatos, publicado este año en Frontiers in Psychology, asoció la interacción con más emociones positivas y menos negativas, pero no halló que amortiguara el estrés en el momento en que ocurría.

Una pausa, no un tratamiento

La conclusión es menos espectacular que un titular, pero más útil: acariciar a una mascota puede ofrecer una pausa agradable y, en ciertas condiciones, atenuar la respuesta del cuerpo al estrés. No sustituye la atención profesional cuando el estrés o la ansiedad persisten.

También conviene recordar que el animal tiene su propia voluntad. Los investigadores de Innsbruck insisten en que el contacto debe ser deseado y positivo para ambas partes. Si la mascota se aparta o muestra incomodidad, lo mejor es dejarla tranquila.

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