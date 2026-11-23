Ricky Martin estuvo compartiendo con Enrique Santos en su programa de radio. En la entrevista, el boricua señaló que hubo un momento en el que tuvo severas dificultades para respirar; sin embargo, reconoció que no quiso ser internado por miedo a empeorar, según destacó el portal de Mezcalent.

El intérprete de “La vida loca” fue honesto y recordó cómo él también vivió el mismo miedo que muchos alrededor del mundo. Aunque la indicación era ir al médico ante los síntomas que se identificaban como señales de COVID. Y sobre esto reflexionó: “Yo viví el COVID muy fuerte. No fui al hospital porque no quería que me intubaran, así que me interné en mi casa”.

Ricky también agregó: “Yo sentí que me venían a buscar en tres ocasiones y estuve más de 50 días acostado y sin poderme mover, ni siquiera para ir al baño”, dijo Ricky.

Para finalizar, el boricua aseguró que haber superado la enfermedad le dejó un enorme sentimiento de gratitud y señaló que todos los días se despierta y le agradece a Dios por una oportunidad más de vivir y compartir los momentos más especiales con los suyos, destacó el medio.

Sigue leyendo más de Ricky Martin aquí:



Ricky Martin reaccionó a los rumores de romance con Eduardo Verástegui

Ricky Martin no descarta aparición en la gira de Menudo

Ricky Martin se une al elenco del nuevo filme de Gael García Bernal