Ricky Martin habla de cuando cayó con COVID: “No fui al hospital porque no quería que me intubaran”
El boricua cuenta que el virus le dejó 50 días en cama, temiendo que en cualquier momento lo llegasen a buscar del hospital...
Ricky Martin estuvo compartiendo con Enrique Santos en su programa de radio. En la entrevista, el boricua señaló que hubo un momento en el que tuvo severas dificultades para respirar; sin embargo, reconoció que no quiso ser internado por miedo a empeorar, según destacó el portal de Mezcalent.
El intérprete de “La vida loca” fue honesto y recordó cómo él también vivió el mismo miedo que muchos alrededor del mundo. Aunque la indicación era ir al médico ante los síntomas que se identificaban como señales de COVID. Y sobre esto reflexionó: “Yo viví el COVID muy fuerte. No fui al hospital porque no quería que me intubaran, así que me interné en mi casa”.
Ricky también agregó: “Yo sentí que me venían a buscar en tres ocasiones y estuve más de 50 días acostado y sin poderme mover, ni siquiera para ir al baño”, dijo Ricky.
Para finalizar, el boricua aseguró que haber superado la enfermedad le dejó un enorme sentimiento de gratitud y señaló que todos los días se despierta y le agradece a Dios por una oportunidad más de vivir y compartir los momentos más especiales con los suyos, destacó el medio.
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